Jeder, der sich nur einmal mit Börse befasst hat, kennt seinen Namen: Ray Dalio, einer der größten Hedgefonds-Manager der Welt, absoluter Zahlenfreak und vor allem Erfinder des Allwetterportfolios. Allein im ersten Halbjahr 2022, was für die meisten Privatanleger nicht besonders gut lief, legte das Flaggschiff seiner Fondsreihe, der Pure Alpha II um mehr als 30 Prozent zu. Doch diese Traumrenditen sind bei Dalio keine Eintagsfliege, schon seit Jahrzehnten ist der 73-Jährige mehr als nur erfolgreich im Geschäft.

Umso mehr sollten sich Anleger ein Beispiel an einem der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager aller Zeiten nehmen. Wie TipRanks berichtete, nahm der Milliardär kürzlich drei Aktien in seinen Fonds auf - die sollte man sich genauer ansehen.

Brunswick Corporation

Die erste Aktie stammt aus dem Freizeitsektor, jedoch sicher aus einer Nische, welche nicht die klassischen Corona-Probleme mit sich trägt. Das Unternehmen Brunswick ist nämlich Hersteller von Booten und Motoren. Dieser besondere Bereich litt augenscheinlich kein bisschen unter den Lockdowns und Einschränkungen der letzten Jahre. So hat Brunswick es geschafft, ungeachtet der Krisen Umsatz und Gewinne deutlich zu steigern.

Die aktuelle Wachstumsphantasie beim Unternehmen besteht eindeutig in der Auftragslage. So ist man auch hier, wie in vielen Branchen, heillos überfordert den Bestellmengen nachzukommen. Da Dalio besonders auf Werte setzt, welche nicht miteinander korrelieren, findet man in Brunswick eine Aktie, welche zwar vom allgemeinen Freizeitboom in den nächsten Jahren profitieren dürfte, doch nicht die Downside und Risiken wie beispielsweise eine Fluggesellschaft oder eine Hotelkette hat.

Builders FirstSource

Wer allerdings schon den Verkauf und die Produktion von Booten für ein eher langweiliges und konservatives Geschäftsmodell hält, der wird auch mit diesem Wert nicht glücklich werden. Bei der zweiten Aktie aus Dalios Portfolio handelt es sich um den Produzenten von Baumaterialien Builders FirstSource. Das in Texas ansässige Unternehmen liefert vor allem vorgefertigte Holzteile an große Wohnungs- und Hausbauunternehmen.

Das erst vor Kurzem an die Börse gegangene Unternehmen ist aktuell nur mit einem KGV von vier bewertet. Vermutlich deshalb, weil die Lage am US-Immobilienmarkt in den nächsten Jahren eher schwierig sein wird. Doch aufgrund dieses Investments darf man annehmen, dass Dalio hier nicht so bald mit Verwerfungen rechnet.

Sarepta Therapeutics

Doch nicht nur Value-Plays finden sich im Portfolio des Hedgefondsmanagers, sondern auch eher spekulative Werte. So hält Dalio eine nicht unbedeutende Position an der Biotech-Firma Sarepta Therapeutics, welche sich auf die Behandlung genetischer Krankheiten fokussiert haben. Tatsächlich erwartet Investoren hier neben einer tiefen Pipeline an Medikamenten, auch drei bereits zugelassene Wirkstoffe, welche Cash in die Kassen des Unternehmens spülen.

Seit Juli hat die Firma bereits einen rasanten Anstieg durch positive Nachrichten für die Medikamente hinter sich. Allerdings besteht hier noch einiges Potenzial, da die Höchststände vom letzten Jahr noch lange nicht erreicht sind, obwohl sich operativ beim Unternehmen so einiges verbessert hat.