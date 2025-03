Das milliardenschwere Paket für Infrastruktur und Klimaschutz sorgt für einen Aufschwung bei Aktien im Bereich erneuerbare Energien, die zwar noch von einem niedrigen Niveau aus starten, aber erhebliches Potenzial nach oben haben.



Aus dem Dornröschenschlaf erwacht: Nachdem Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien in den letzten Monaten mit rückläufigen Kursen zu kämpfen hatten, erhalten sie mittlerweile wieder kräftigen Rückenwind. Der Hauptgrund sind die 500 Milliarden Euro, die in den kommenden zehn Jahren für Infrastrukturprojekte in Deutschland bereitgestellt werden, davon allein 100 Milliarden für den Klimaschutz.



Für die Branche kommen diese Entwicklungen nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der wiederholt den menschengemachten Klimawandel infrage stellte und den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen veranlasste, wie ein Segen. In einer Zeit, in der Deutschland nicht mehr auf russisches Gas angewiesen sein möchte und die USA nicht mehr als verlässlicher Partner gelten, ist es sinnvoll, auf eine selbstständigere Energieversorgung zu setzen. Warum also nicht weiterhin in Energieformen investieren, in die bereits erhebliche Mittel und Know-how geflossen sind?

Trotz der verbesserten Aussichten sind die Aktien vieler Unternehmen, wie die des Bremer Projektentwicklers Energiekontor, noch weit von ihren Höchstständen entfernt. Sollte der Klimaschutz weiter vorangetrieben werden und Kapital in den Markt fließen, könnte die aktuelle Erholung erst der Anfang sein. Erst kürzlich hob Energiekontor seine Prognose für 2024 an: Das Ergebnis vor Steuern wird nun auf 34 bis 37 Millionen Euro geschätzt, statt der zuvor erwarteten 23 bis 27 Millionen. Nach Verzögerungen im Verkaufsprozess und Problemen in den Lieferketten musste das Unternehmen im vergangenen Jahr seine Prognose nach unten korrigieren. Mit vollen Auftragsbüchern, verschobenen Projekten bis 2025 und einer attraktiven Bewertung liegt der Zielkurs der Analysten mit 149 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs.



Aber nicht nur bei Energiekontor sorgt frischer Wind für Kursgewinne. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat die Unternehmen der Branche untersucht und vier Gewinner des milliardenschweren Klimaschutzpakets identifiziert. Welche drei Unternehmen neben Energiekontor ebenfalls profitieren und Ihr Portfolio bereichern können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

