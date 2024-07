Hohe Dividenden noch in dieser Woche kassieren? Mit diesen sieben Aktien kurz vor dem Ex-Dividendentag ist das möglich. Hier winken bis zu zehn Prozent an Ausschüttungsrendite, wenn Anleger die Papiere vor dem wichtigen Datum halten.

August bis Oktober gilt im Allgemeinen als eher dividendenarme Phase an den Märkten. Abgesehen von einigen Fonds und ETFs zahlen vergleichsweise wenig Unternehmen in diesem Zeitraum ihre Ausschüttungen an Anleger.

Trotzdem gibt es auch in dieser Woche einige interessante Hochdividendenwerte, die kurz vor ihrem Ex-Tag stehen und dementsprechend bald eine Ausschüttung an Anleger zahlen.

Diese 7 Aktien bieten bis zu 10% Dividendenrendite in dieser Woche

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Mesabi Trust– Ex-Dividende: 30.07.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Bank Montreal – Ex-Dividende: 30.07.2024 – Dividendenrendite: 5,0 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 31.07.2024 – Dividendenrendite: 10,5 Prozent

Slate Grocery REIT – Ex-Dividende: 31.07.2024 – Dividendenrendite: 9,7 Prozent

MONY PLC – Ex-Dividende: 01.08.2024 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 01.08.2024 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Emera – Ex-Dividende: 01.08.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Cardinal Energy

Die höchste Dividendenrendite aus der Liste der in dieser Woche Ex-Dividende gehenden spannenden Dividendenaktien hat mit 10,5 Prozent Cardinal Energy. Dabei handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft im Bereich Öl- und Gasproduktion.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Aktie abseits der attraktiven Dividende um 174 Prozent an Wert zulegen können. Die Analysten sehen im Schnitt 19 Prozent Upside für die Aktie.

Dividendenaktie: MONY PLC

Ein sehr spannendes Geschäftsmodell hat die britische MONY PLC, ein Betreiber von Online-Vergleichs- und Cashbackseiten. Dementsprechend verdient man durch Provisionen sein Geld.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Aktie eher schwach entwickelt, doch Analysten sehen aktuell im Schnitt 23 Prozent Kurspotenzial für den Wert.

Dividendenaktie: Slate Grocery

Einen Blick wert könnte im aktuellen Umfeld die Aktie von Slate Grocery, einem REIT aus den USA sein. Dieser verdient sein Geld durch die Vermietung von Immobilien an Einzelhandelsläden mit besonderem Fokus auf Lebensmittel.

Wegen der Krise bei den Immobilien im Zug von Zinserhöhungen entwickelte sich die Aktie zuletzt schwach, konnte aber auf Sicht von fünf Jahren 50 Prozent an Wert zulegen. Zudem winkt Upside, wenn sinkende Zinsen Bewegung in den Immobilienmarkt bringen.

