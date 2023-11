Bei Small Caps könnte jetzt die große Kaufchance für das Jahr 2024 lauern, meinen zumindest einige Analysten. Doch ist es jetzt Zeit für einen Einstieg? Immerhin winken hier 18 Prozent Kurspotenzial.

Small Caps liefen im Jahr 2023 unter dem Radar, während es sich an der Börse zumeist nur um die BigTech-Aktien und KI-Gewinner drehte. Allerdings könnte sich darin nun eine Chance verbergen, meinen zumindest die Analysten von CFRA Research.

Jetzt 18 Prozent Kurschance mit Small Caps?

Die Experten haben nämlich in einer neuerlichen Studie unter der Leitung von Sam Stovall herausgearbeitet, dass Small Caps den breiten Markt im kommenden Jahr outperformen könnten. Denn die Experten gehen im Jahr 2024 von dem Beginn eines neuen Booms aus und traditionell hätten Small-Cap-Aktien im ersten Jahr eines neuen Bullenmarkts die Large-Cap-Aktien mit einem Vorsprung von zwei zu eins übertroffen, sagte Stovall in einem CNBC-Interview.

Aus diesem Grund erwartet der Experte für das kommende Jahr bei den Small Caps auch eine Rallye von 18 Prozent, während der breite Markt um “nur” zwölf Prozent zulegen soll.

Russell 2000, SDAX & Co. historisch günstig

Für die Theorie der Finanzexperten spricht aber nicht nur die Statistik, sondern auch die Bewertung. So sind Small Caps inzwischen historisch günstig: Laut der Studie von CFRA werden diese aktuell mit einem Abschlag von 37 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen KGV der vergangenen zwanzig Jahre gehandelt.

Als Ursache sehen die Analysten dabei vorwiegend die Politik der Notenbanken im Jahr 2023, die besonders kleinen Unternehmen und Hidden Champions in den USA, aber auch in Deutschland zu schaffen gemacht hat.

Doch ist es jetzt tatsächlich an der Zeit, sich Small Caps ins Depot zu legen?

Jetzt ein Investment in Russell 2000, SDAX & Co. wagen?

Tatsächlich kann aktuell eine Beimischung kleiner und mittlerer Werte im eigenen Portfolio nicht schaden. Das liegt übrigens nicht nur an deren günstiger Bewertung, sondern auch an der vergleichsweise hohen Bepreisung von Large-Cap-Titel. So haben etwa die großen Titel wie Apple, Microsoft & Co. eine starke Rallye hinter sich und sind damit nochmals deutlich aufgewertet.

Wer also jetzt investieren will, kann dies entweder mit seinen bevorzugten Aktien aus diesem Bereich tun oder mit einem ETF. Für den amerikanischen Markt bietet sich hierbei der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (WKN: A1XFN1) und für den deutschen der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF (WKN: ETF005) an. Wer aber lieber global investieren möchte, sollte einen Blick auf den iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY) werfen.

