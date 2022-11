J.P. Morgan offenbart sechs unterschiedliche Szenarien, die in der morgigen Fed-Sitzung passieren könnten – und was sie jeweils für den Aktienmarkt bedeuten würden. Von Jennifer Senninger

Alle Aufmerksamkeit richtet sich morgen Abend gebannt Richtung Fed: Die amerikanische Notenbank gibt eine Pressekonferenz und informiert, wie es mit den Zinsanhebungen weitergeht. 2022 erhöhte sie die Zinsen bereits mehrmals, um gegen die Inflation scharf vorzugehen. Anleger rechnen damit, dass die Notenbank die Zinsen erneut erhöhen wird.

Wie Bloomberg berichtete, kreierte J.P. Morgan sechs unterschiedliche Szenarien, die am Mittwoch geschehen könnten – und, was diese für den Aktienmarkt bedeuten würden. Laut Daten von Bloomberg stieg der S&P 500 in vier von sechs vorangegebenen Fed-Sitzungen an, zweimal fiel er danach. Für wahrscheinlichsten sieht es JP Morgan, dass die Fed die Zinsen um weitere 75 Basispunkte anheben wird – das entspricht laut Bloomberg auch der Medianprognose.

J.P. Morgan unterteilt in seinen Szenarien, ob die Falken-Stimmung oder die Tauben-Stimmung vorherrschen wird. Falken sind für eine strengere Geldpolitik, also höhere Zinssätze. Tauben für eine lockerere Geldpolitik, die Zinssätze niedrig hält.

Das könnte mit dem Aktienmarkt passieren – die Szenarien im Blick

• Anhebung um 50 Basispunkte unf Signalisierung von sich lockernder Geldpolitik (Taube): „Es ist schwierig, sich ein Szenario vorzustellen, in dem dieses Ergebnis angesichts der Inflationsraten und eines angespannten Arbeitsmarkts eintritt“, erklärt J.P. Morgan. „Sollte dieses Ergebnis eintreten, könnte die unmittelbare Reaktion zu einer zweistelligen Tagesrendite für Aktien führen.“ Das heißt: Der S&P 500 könnte zwischen zehn bis zwölf Prozent steigen.

• Erhöhung um 50 Basispunkte und nach wie vor Signalisierung von strenger Geldpolitik (Falke): In diesem Szenario würde sich die Fed nach wie vor Sorgen um die Finanzstabilität machen, während sie versucht Wachstum und Inflation auszubalancieren. Dann könnte der S&P 500 laut JP Morgan zwischen vier bis fünf Prozent steigen. Denn 50 Basispunkte wären dennoch weniger als erwartet

• 75-Basispunkte-Anstieg und Signalisierung von sich lockernder Geldpolitik (Taube): Dieses Szenario hat für JP Morgan die zweithöchste Eintrittswahrscheinlichkeit. „Wenn die Fed eine explizite Prognose für die Dezember-Sitzung abgibt, dann wird das wahrscheinlich als eine sich lockernde Einstellung angesehen.“ Der S&P 500 könnte in diesem Szenario zwischen 2,5 und drei Prozent steigen.

• Anhebung um 75 Basispunkte und nach wie vor Signalisierung von strenger Geldpolitik (Falke): „Das ist das wahrscheinlichste Ergebnis, in dem sich Powell die Optionen für Dezember offenhält und gleichzeitig die aktuellen Risiken für eine steigende Inflation betont.“ JP Morgan hält dieses Ergebnis auch für das, das von den Anleihemärkten am meisten erwartet wird und sagt, dass es deswegen womöglich keine signifikante Bewegung bei den Renditen geben wird. Der S&P 500 könnte in diesem Szenario um ein Prozent sinken oder bis zu 0,5 Prozent steigen.

• Anhebung um 100 Basispunkte und Signalisierung von sich lockernder Geldpolitik (Taube): Zwar sieht JP Morgan dies als ebenso unwahrscheinlich an wie eine Anhebung um 50 Basispunkte. Dieses Szenario könnte jedoch bedeuten, dass die Fed den Straffungszyklus in diesem Jahr abschließen möchte. "Unabhängig davon könnte der Markt diesen Schritt so interpretieren, dass die Fed bereits weiß, wie der Verbraucherpreisindex nächste Woche ausfallen wird." Der S&P 500 würde in diesem Szenario um vier bis fünf Prozent sinken.

• Erhöhung um 100 Basispunkte und nach wie vor Signalisierung von strenger Geldpolitik (Falke): Dies würde als das beste Ergebnis für die Bären angesehen, die nur darauf warten, dass sich diese jüngste Rallye auflöst. "Hier würde es sich um eine Neubewertung der eigenen Inflationsprognosen durch die Fed handeln, die einige Anleger für zu optimistisch halten." Der S&P würde zwischen sechs und acht Prozent fallen und seinen bisherigen Jahrestiefststand erreichen.