Wohlmöglich ist das Kurspotential der Deutschen Bank schon ausgeschöpft. Das heißt aber nicht, dass keine glänzenden Renditen mehr möglich wären. Wenn man weiß mit welcher Aktienanleihe.



Im dritten Quartal 2024 konnte die Deutsche Bank mit starken Zahlen überzeugen: Der Umsatz stieg um 7,5 % auf 7,5 Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern kletterte um 10 % auf zwei Milliarden Euro. Besonders das Investmentbanking trug zu diesem Erfolg bei. An der Börse spiegelte sich die positive Entwicklung wider, mit einem Kursanstieg von fast 50 % in den letzten zwölf Monaten auf knapp 17 Euro. Doch trotz dieser starken Performance stellt sich die Frage, ob das Kurspotential der Deutschen Bank bereits weitgehend ausgeschöpft ist.



Viele Analysten erwarten, dass der Kurs in den kommenden Monaten eher seitwärts tendieren wird, da die großen Kursgewinne der letzten Zeit bereits eingepreist sind. Für Anleger, die diese Entwicklung erwarten und trotzdem von einer attraktiven Rendite profitieren möchten, bietet eine Aktienanleihe auf die Deutsche Bank eine interessante Möglichkeit. Sie verspricht eine jährliche Verzinsung von 13 % und eine Gesamtrendite von rund 11 %, vorausgesetzt, die Aktie bleibt am Bewertungstag im November 2025 über einem bestimmten Kursniveau. Sollte die Aktie jedoch darunterfallen, erhalten Anleger statt des Nennwerts 62,5 Aktien der Deutschen Bank.



Diese Anleihe eignet sich besonders für Anleger, die von einer seitwärts tendierenden Entwicklung der Aktie ausgehen. Der hohe Zinskupon von 13 % jährlich könnte potenzielle Kursverluste abfedern und die Rendite stabilisieren. So können Anleger von den soliden Fundamentaldaten der Bank profitieren, ohne auf starke Kursgewinne angewiesen zu sein. Das Risiko bleibt überschaubar, solange die Aktie nicht deutlich fällt. Im besten Fall erzielt die Anleihe überdurchschnittliche Renditen, selbst wenn die Aktie nur moderat steigt oder seitwärts tendiert.





Wie genau sich die Aktie entwickeln wird und mit welcher Aktienanleihe Sie von der Deutschen Bank profitieren können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag. Dort finden Sie alle Details zu den Bedingungen der Anleihe sowie wertvolle Einschätzungen zu den Marktperspektiven der Deutschen Bank.

