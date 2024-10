An den Märkten bietet sich aktuell laut einer Studie der Bank of America eine exzellente Chance, Value-Aktien aus diesen drei Sektoren aufzusammeln. Doch was macht die Werte abseits ihrer günstigen Bewertung jetzt interessant? Und können sich Anleger so Kursraketen außerhalb des gehypten Tech-Sektors ins Portfolio holen?

Kürzlich hat Savita Subramanian, Leiterin für US-Aktien und -Strategie bei BofA, auf eine seltene Situation und potenzielle Chance an den Aktienmärkten aufmerksam gemacht, die Anleger aus ihrer Sicht jetzt nutzen sollten.

Jetzt bietet sich eine seltene Chance an den Aktienmärkten

Konkret sprach die Expertin dabei davon, dass die Zinssenkungen der Fed zum ersten Mal seit Langem in einem Umfeld erfolgt sind, in dem die Unternehmensgewinne steigen und nicht sinken. Das bedeutet, dass Anleger und die Wirtschaft aktuell einen „seltenen doppelten Konjunkturimpuls“ erleben, wie sie es beschrieb.

In diesem Umfeld sind es insbesondere drei Value-Sektoren, die jetzt für Investoren interessant sein könnten und die von diesem Umfeld profitieren, hieß es von Subramanian. Diese Branchen stehen jetzt konkret im Fokus:

Jetzt Value-Aktien aus der Finanzbranche einsammeln

So dürften die Banken laut der Bank of America durch sinkende Zinsen ihre Kapitalnot stillen und das Geschäft im Investmentbanking sowie der Kreditvergabe wieder ankurbeln können. Letzteres sollte die geringeren Zinseinnahmen ausgleichen.

Ein zu dem Sektor passender ETF ist der iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (WKN: A142NY)

Jetzt Value-Aktien aus der Immobilienbranche einsammeln

Klarer Profiteur sinkender Zinsen in einem Umfeld ohne Krise sind die Immobilienaktien. Denn durch geringere Kapitalkosten dürften die Anlagevermögen der Unternehmen aufwerten und gleichzeitig mehr Investitionen getätigt werden.

Ein zu dem Sektor passender ETF ist der Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF (WKN: A2ABQ2)

Jetzt Value-Aktien aus der Versorgerbranche einsammeln

Mehr Investitionen und geringere Zinsbelastungen dürften den Versorgern zugutekommen. Dementsprechend sieht die Bank of America auch bei diesen Value-Werten Chancen, die zusätzlich von steigendem Energiebedarf profitieren.

Ein zu dem Sektor passender ETF ist der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (WKN: A142N3)

