Der Hype um die Meme-Aktien ist mit dem phänomenalen Comeback von Roaring Kitty zurückgekehrt. Inzwischen haben Aktien wie GameStop oder AMC binnen weniger Tage dreistellig zulegen können und überall sind Short Squeezes bei Aktien zu beobachten. Könnten die folgenden drei Aktien die nächsten Kandidaten sein?

Es kam wie ein Sturm über die Leerverkäufer in den letzten Tagen. Die Rückkehr des Streamers und der Reddit-Idolfigur Roaring Kitty hat in den USA stark geshortete Aktien explodieren lassen. Grund dafür sind wie 2021 erneut Privatanleger, die Hedgefonds durch massive Käufe aus den Aktien treiben und so für explodierende Kurse sorgen.

Die nächsten Kandidaten, die wie GameStop +100% in wenigen Tagen machen können

Wann und wie lange der Meme-Hype dieses Mal andauern wird, ist dabei nicht klar, allerdings haben noch nicht alle stark geshorteten Aktien von dieser Entwicklung partizipiert. Aussichtsreiche Kandidaten für massive Kurssprünge sind jetzt die folgenden drei Aktien laut einer Auswertung von Investorplace:

Short Squeeze voraus bei Arca Biopharma?

Rund 83 Prozent des Freefloats bei Arca Biopharma liegen aktuell bei Leerverkäufern, die ordentlich Druck auf das Papier machen, denn bei dem unprofitablen Biotechnologieunternehmen geht es um sein oder nicht sein.

Gerade wegen einer möglichen Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens könnte die Reddit-Army in den kommenden Wochen einen Blick auf die Anteile werfen.

Short Squeeze voraus bei SilverSun Technologies?

Nur 78 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung und trotzdem eine Short-Quote von 25 Prozent? Was sich wie ein ideales Szenario für einen Short Squeeze anhört, ist bei SilverSun Technologies Realität.

Dem Wachstumsunternehmen aus dem Bereich Firmen- und Buchhaltungssoftware trauen wohl einige Leerverkäufer die angekündigten Wachstumsraten nicht zu.

Short Squeeze voraus bei Rent the Runway?

Doch die vermutlich höchste Wahrscheinlichkeit für einen Short Squeeze gibt es aktuell bei Rent the Runway. Einem Tech-Unternehmen mit Fokus auf Luxusmode, das schon seit Längerem in Probleme geraten ist.

Die Besonderheit bei der Aktie: Es gibt aktuell keine Papiere, die noch zum Leerverkauf zur Verfügung stehen, weil das Unternehmen an der Börse bereits massiv geshortet ist.

