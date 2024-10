Dividendenaktien haben es in den letzten Jahren wegen der breiten Tech-Rallye nicht geschafft, den Markt zu schlagen. Doch nun gibt es ein eindeutiges Signal für Anleger, jetzt Papiere mit einer hohen Ausschüttung zu kaufen, denn diese dürften neben satten Zahlungen für deutliche Kursgewinne im Portfolio sorgen.

Dividendenaktien sind für die meisten Investoren in Zeiten der KI-Rallye eine langweilige Sache. Dafür winken hier allerdings sehr regelmäßige und bei der richtigen Aktienauswahl auch stabile Cashflows.

Doch neben den attraktiven Zahlungen könnten Dividendenaktien bald auch zu den echten Kursraketen in Ihrem Portfolio gehören. Denn die Statistik spricht aktuell eine ganz klare Sprache.

Darum sollten Sie jetzt Dividendenaktien für satte Ausschüttungen und Kursgewinne kaufen

So zeigt eine Erhebung über die Performance von amerikanischen Aktien seit 1974, dass Dividendenaktien in Zeiten von Zinssenkungen besser performen als Papiere, die keine Ausschüttungen zahlen. Genau gesagt, wird hier in den ersten neun Monaten nach der ersten Kürzung durch die Notenbank eine Outperformance erzielt.

NDR Performance von Dividendenaktien vs. Aktien, die keine Dividende zahlen

Potenzielle Gründe für dieses Kursverhalten gibt es einige. Die beiden bekanntesten sind: 1. Dividendenaktien profitieren stärker von niedrigen Zinsen, da es sich um stärker verschuldete bzw. kapitalintensivere Unternehmen handelt. 2. Auf Ausschüttungen angewiesene Investoren wie Stiftungen schichten für regelmäßige Erträge in Zeiten sinkender Zinsen von Anleihen in Dividendenaktien um.

Diese Dividendenaktien und -ETFs sind jetzt interessant

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf Dividendenaktien zu werfen, da die Fed im September mit ihrer ersten Zinskürzung einen für die Statistik relevanten Senkungszyklus losgetreten hat.

Wer auf spannende Aktien setzen will, der kann einen Blick auf die Auswahl des BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index werfen oder gleich in alle Titel investieren. Wer lieber auf ETFs setzen möchte, für den könnte der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV) oder der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (WKN: A0F5UH) interessant sein.

