Fondsmanager verdienen gut. Zu Recht. Der tägliche Stresslevel ist hoch. Sie müssen das ihnen anvertraute Kapital vermehren. Die Anleger erwarten auch, dass sie den Vergleichsindex schlagen und besser als Mitbewerber abschneiden. Bleiben sie zwei, drei Jahre hinter den Erwartungen zurück, ziehen Investoren Mittel ab. Langfristig erfolgreich sind Fondsmanager dann, wenn sie kontinuierlich kluge Investmentideen entwickeln. Sie entdecken zudem Trends frühzeitig. Und: Sie müssen entscheidungsfreudig sein. Die Rendite hängt auch vom Kauf und Verkauf zum richtigen Zeitpunkt ab. Privatanleger, die ihr Depot mit Einzelwerten bestücken wollen, können vom Knowhow der Profis profitieren. Zwar dürfen sich Fondsmanager nicht direkt zu ihren Investments äußern. Dies würde die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als unerlaubte Kaufempfehlung werten. Doch die Gesellschaften veröffentlichen regelmäßig einen Teil der Portfoliobestände.

€uro am Sonntag hat sich für die Anlageregionen Deutschland, Europa und weltweit die Portfolios von Fonds angeschaut, die mit der Fonds-Note 1 oder 2 beurteilt sind. Welche das sind, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



