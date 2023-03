Regierungen weltweit fördern den Ausbau mit Milliardensummen. Europäische Unternehmen wollen zukünftig weniger abhängig von China sein

Viele Länder kennen zur Zeit kein Halten, wenn es um Investitionen in erneuerbare Energien geht und die europäischen Staaten haben mit dem „RepowerEU“-Plan ein Paket vorgelegt, welches den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen soll — nicht zuletzt wegen des russischen Angriffskriegs. Die EU will damit schnellstmöglich unabhängig von Erdgas werden. Der europäische Plan sieht etwa eine Verpflichtung vor, nach der auf neuen Gebäuden Solarpaneele installiert werden müssen. In einem Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium haben nun 24 Unternehmen aus der europäischen Solar- und Energiebranche einen Plan entworfen, um die Industrie in Europa zu neuem Leben zu erwecken.

Abhängigkeiten von China

Vor mehr als zehn Jahren galt Deutschland noch als Weltmarktführer im Bereich Solar. Dann strich die Politik die Förderung, Zehntausende Jobs fielen weg und die Industrie ging nach China. Dort werden heute je nach Komponenten laut IEA zwischen 68 und 95 Prozent der für die Photovoltaik benötigten Vorprodukte hergestellt — ein Problem, wollen die EU-Länder ohne politische Risiken klimaneutral werden.

Aufwärtspotenzial bei Wacker Chemie

Der absehbare Schub bei der Solarkraft hilft auch Herstellern des Rohstoffs Polysilizium, aus dem Solarzellen gefertigt werden. Mit einer Jahresproduktion von 80.000 Tonnen gehört der bayrische Konzern Wacker Chemie bereits jetzt zur Weltspitze der Polysilizium-Hersteller. Wegen seiner starken Position in den USA gilt das Unternehmen aus dem MDAX in der Branche als einer der Hauptprofiteure des Inflation Reduction Act. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hob das Kursziel jüngst von 143 auf 185 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht. Positiv dürfte der Solarboom auch die Geschäfte von Installateuren, Vertreibern und Herstellern von Solarmodulen und Wechselrichtern beeinflussen.

Positives Signal für deutsche Nebenwerte?

