Künstliche Intelligenz (KI) hält immer mehr Einzug in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Dies zeigt auch eine neue Kooperation zwischen der Charité Berlin und einer spannenden KI-Aktie. Worum es im Detail geht.



Seit der Einführung von ChatGPT im November und der Milliarden-Investition von Microsoft in den Erfinder OpenAI wird derzeit keine andere Angelegenheit an der Börse so heiß diskutiert wie das Thema der künstlichen Intelligenz. Aus Angst, diesen wichtigen Megatrend zu verpassen, ist ein wahres Wettrennen um diese Technologie entstanden – auch in der Medizin.



Einer der größten Universitätskliniken Europas – die Charité Berlin – und das Pharmatechnologie-Unternehmen Exscientia vereinbarten am Dienstag eine Kooperation, um die KI-gestützte medizinische Plattform von Exscientia bei hämatologischen Krebserkrankungen einzusetzen. Die Plattform dient vor allem dazu, bessere Behandlungsentscheidungen zu treffen. Die Meldung kam an der Börse gut an, aktuell kann die Aktie knapp sechs Prozent zulegen.



Leiter der Abteilung Hämatologie und Onkologie ist postiv gestimmt

Nicht nur an der Börse kamen die Nachrichten gut an, auch der Leiter der Abteilung Hämatoloige und Onkologie der Charité, Professor Dr. med. Ullrich Keller lobt die Zusammenarbeit: „Diese Zusammenarbeit schafft die Gelegenheit, weiterzuerforschen, wie man die Wahl der optimalen Therapie und die Behandlungsergebnisse für die Patienten sinnvoll verbessern kann. Parallel dazu müssen wir dringend eine neue Generation von Therapeutika gegen unerforschte Zielmoleküle und Biomarker entwickeln, um Patienten wirksamer zu therapieren und wir glauben, dass unsere neu eingerichtete Biobank Exscientia ermöglichen wird, diesem Ziel näher zu kommen.“

