Diese Aktien sind aktuell extrem günstig und bieten eine Bewertung mit einem KGV von unter zwei. Billiger geht es also kaum noch und darüber hinaus sehen Analysten bei den Titeln noch enormes Kurspotenzial. Zeit also hier zuzuschlagen, bevor auch die Börse diese Unterbewertung erkennt?

Die Märkte erscheinen aktuell hoch bewertet und kaum lohnend für ein Investment. Schaut man allerdings abseits der großen Index-Schwergewichte, so gibt es durchaus spannende sowie niedrig bewertete Titel, die jetzt einen Blick wert sein könnten.

Aktien mit KGV unter 2 und hohem Kurspotenzial

Besonders interessant sind die folgenden drei Titel, die ein KGV von unter 2,0 ausweisen und dazu noch laut Analysten massives Kurspotenzial besitzen:

Conduent (KGV: 1,7)

Das erste Unternehmen ist dabei Conduent aus den USA, eine Software-Consulting-Firma, die in den Bereichen kommerzielle Industrien, Regierungsdienste und Transport tätig ist. In den vergangenen zwölf Monaten ist die Aktie an der Börse um 13 Prozent gestiegen und weist aktuell eine Bewertung von KGV 1,7 auf.

Wegen seiner Größe (Marktkapitalisierung von 660 Millionen US-Dollar) wird Conduent nur von einem Analystenhaus, Noble Financial, gecovert. Diese sehen allerdings satte 77 Prozent Kurspotenzial für den Titel vom aktuellen Niveau.

Euroseas (KGV 1,9)

Sehr spannend für Dividendenanleger dürfte die griechische Reederei Euroseas sein. Diese ist weltweit aktiv und an der Börse mit einem KGV von 1,9 bewertet. Zudem weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 7,7 Prozent aus. Dennoch half diese hohe Ausschüttung Aktionären in den vergangenen zwölf Monaten wenig, denn mit dem Kurs ging es 18 Prozent nach unten.

Die Analysten sind, was das 200 Millionen Euro schwere Unternehmen angeht, dagegen sehr optimistisch. Im Schnitt raten die drei covernden Marktbeobachter zum Kauf und sehen 81 Prozent an Kurspotenzial.

Site Centers (KGV 1,9)

Wer dagegen eine echte Turnaround-Spekulation eingehen möchte, der kann sich die Aktie von Site Centers anschauen. Hierbei handelt es sich um einen REIT für Shopping-Center, der an der Börse massiv unter Druck geraten ist und aktuell ein KGV von 1,9 sowie eine Dividendenrendite von 13,8 Prozent ausweist.

Die Analysten sind derweil eher gespaltener Meinung, was aber an der großen Diskrepanz zwischen den Kurszielen liegt. Im Mittel erwarten die Marktbeobachter eine Upside von 13 Prozent, in der Spitze rechnet ein Experte sogar mit 324 Prozent.

