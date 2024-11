In der heutigen, oft unberechenbaren Finanzwelt suchen viele Anleger nach Wegen, um ihre Investitionen sicher und profitabel zu gestalten. Dabei ist es entscheidend, eine Strategie zu wählen, die sowohl attraktive Renditen als auch ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Beides finden Sie in dem neuen Börsenbrief „Der Rendite-Bringer“.

Entwickelt wurde der Börsenbrief von Derivate-Experte und Buchautor Harald Gabel. Ziel seiner Strategie ist ein konstanter Vermögensaufbau mit einer attraktiven jährlichen Rendite von 15 bis 18 %. Hierbei werden Aktienanleihen, Bonus- und Discount-Zertifikate sowie Discount-Calls eingesetzt, die nicht nur Renditepotenzial bieten, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.

Die Strategie basiert auf einer sorgfältigen Auswahl von Basiswerten, die bereits einen positiven Trend aufweisen. Keine Experimente und keine Titel, die vermeintlich vor dem Turnaround stehen. Hier zählen nur die Fakten.

Aktuelle Empfehlungen wie das Newmont Capped Bonus-Zertifikat mit einem Gewinn von 20,1 % und das Hugo Boss Capped Bonus-Zertifikat, welches eine Rendite von 16,5 % erzielte, demonstrieren, wie fundierte Analysen zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen können. Durch die Kombination von Charttechnik und soliden Fundamentaldaten identifiziert das Rendite-Bringer-Team um Harald Gabel für seine Leser die vielversprechendsten Anlagechancen. Denn mit den richtig gewählten Zertifikaten lassen sich Aktien deutlich outperformen.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, Ihr Vermögen konstant aufzubauen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Mit dem Rendite-Bringer können Sie sicher und erfolgreich in Ihre finanzielle Zukunft investieren. Sichern Sie sich jetzt Ihren Zugang und profitieren Sie von einer strategischen und fundierten Investmentstrategie, die Ihnen auch in unruhigen Märkten ein beruhigendes Gefühl gibt!

Jetzt sichern

Der Rendite-Bringer besteht aus einem ausführlichen monatlichen PDF-Report mit mindestens 4 fundiert recherchierten und exklusiven Investmentideen sowie umfangreichen Marktanalysen. Ergänzende Updates über E-Mail und Push-Nachrichten halten Sie stets auf dem Laufenden, sodass Sie keine wertvollen Informationen mehr verpassen. Und das Beste: Zur Einführung erhalten Sie den Jahresbezug mit 20 % Rabatt.