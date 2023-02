Fast viereinhalb Jahre nach ihrem Abstieg ist das Frankfurter Geldhaus am Montag in die oberste deutsche Börsenliga zurückgekehrt. CEO Manfred Knof läutete gemeinsam mit Finanzvorständin Bettina Orlopp die Börsenglocke auf dem Frankfurter Börsenparkett. Und zum Re-Start schiebt sich die Commerzbank-Aktie gleich mal an die DAX-Spitze. Kommt da noch mehr?



Die Commerzbank ist wieder zurück im DAX. Möglich wurde die vorzeitige Rückkehr des DAX-Gründungsmitglieds durch den Rückzug des Industriegase-Herstellers Linde, der künftig nur noch in New York gelistet ist. "We are back", teilte die Commerzbank nach der Entscheidung der Deutschen Börse bereits am 17. Februar mit.



"Wir sind gekommen, um zu bleiben"



Für Konzernchef Manfred Knof ist die DAX-Rückkehr "ein gutes Signal" für die deutsche Banken-Branche. Unter den DAX-Gründungsmitgliedern im Jahr 1988 seien fünf Banken gewesen, davon sei bis zuletzt nur die Deutsche Bank übrig geblieben. Die prestigeträchtige Rückkehr in den deutschen Leitindex bezeichnete er als Ansporn für die Commerzbank, ihren Weg weiterzugehen. Die 1870 gegründete Bank sei nun wieder da, wo sie hingehöre. "Wir sind gekommen, um zu bleiben."



Knof hatte nach seinem Antritt bei der Commerzbank Anfang 2021 den Sparkurs verschärft. Die Bank baute Tausende Stellen ab und verkleinerte ihr Filialnetz in Deutschland deutlich. Im vergangenen Jahr fuhr die Commerzbank auch dank steigender Zinsen mit gut 1,4 Milliarden Euro unter dem Strich den höchsten Gewinn seit 2007 ein.

Commerzbank-Aktie gesucht



Ein Platz im 'Schaufenster' der deutschen Wirtschaft garantiert Aufmerksamkeit und lockt internationale Investoren. Dazu kommt: Indexfonds (Exchange Traded Fund/ETFs), die die Zusammensetzung des Leitindex' nachbilden, müssen je nach Dax-Aufstellung umschichten, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse bestimmter Titel hat. Bereits zum Handelsbeginn am Montag legten Commerzbank-Aktien deutlich zu und knüpften damit an ihre starke Entwicklung der vergangenen Monate an. Bis zum Mittag wuchs das Tagesplus auf mehr als vier Prozent auf 11,11 Euro an – DAX-Tagessieger.



Finanzchefin Bettina Orlopp sagte, die Commerzbank werde sich auf dem Erfolg der DAX-Rückkehr nicht ausruhen. Die Erwartungen an einen DAX-Wert seien größer als an einen MDax-Wert. Sie betonte, die Bank wolle wieder ein zuverlässiger Dividendenzahler werden. Mit der geplanten Dividende von 20 Cent je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr und dem jüngst verkündeten Aktienrückkauf-Programm sei ein Anfang gemacht.



Heraufstufung durch Analysten



Analyst Timo Dums von der DZ Bank hat die Aktie der Commerzbank heute von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben. Der zinsbedingte Ertragsschub dürfte Belastungsfaktoren wie etwa das Geschäft in Polen (mBank) oder eine höhere Risikovorsorge mehr als ausgleichen, schrieb Dums in einer aktuellen Studie.

Er passte seine Schätzungen an und verwies zudem auf die Rückkehr der Bankaktie in den Leitindex, was sich mittelfristig auch positiv auf die Liquidität der Papiere auswirken sollte.



Auf dem Weg zum 5-Jahres-Hoch



Mit der Aussicht auf eine Dividende sowie ein mögliches Aktienrückkauf-Programm sollte die Aktie ihren Weg Richtung 2018er-Jahreshoch bei knapp 14 Euro fortsetzen. BÖRSE ONLINE hatte die Commerzbank-Aktie bereits im vergangenen Jahr mehrfach zum Kauf empfohlen und das Kursziel zuletzt Mitte Januar auf 13 Euro erhöht. Anleger bleiben natürlich dabei.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.

