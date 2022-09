Der Countdown läuft. In gut einem Monat startet das Börsenspiel Trader 2022, das bereits zum 20. Mal in Folge stattfindet. BÖRSE ONLINE war von Anfang an als Medienpartner mit von der Partie. Die Redaktion freut sich jetzt bereits, gemeinsam mit Spielleiter Anouch Wilhelms von der Société Générale dem glücklichen Gewinner bei einem Festakt im November den Schlüssel zum Hauptpreis übergeben zu dürfen. Das ist in diesem Jahr ein Jaguar F-PACE R-Dynamic SE, der als Plug-in- Hybrid über zwei kraftvolle Motoren verfügt: einen 105 PS starken Elektromotor, der schadstofffreie Alltagsfahrten bis knapp 60 Kilometer möglich macht. Für längere Strecken oder wenn mehr Power benötigt wird, stockt ein 2,0-Liter-Turbobenziner die Systemleistung auf 404 PS auf. Das reicht, um den 80 000-Euro-Traumwagen in 5,3 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Jaguar mit 240 km/h an. Das alles bei einem kombinierten Spritverbrauch von nur 2,4 Liter auf 100 Kilometer.

Erneut werden sich mehr als 25 000 Teilnehmer einen harten Kampf um das Luxusgefährt liefern. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn wie immer locken weitere attraktive Preise. Jede Woche bedenkt die Börse Stuttgart den Spieler mit dem höchsten relativen Depotzuwachs mit einem Wochenpreis von 2222 Euro. Zudem werden unter allen Teilnehmern neun nagelneue Apple iPhone 13 verlost.

Aber auch, wer keinen Preis abräumt, profitiert. Vor allem durch den Gewinn an Börsenerfahrung. Ob Einsteiger, Fortgeschrittene oder Börsenprofis: Der Trader 2022 bietet jedem und jeder die Möglichkeit, acht Wochen lang ohne Verlustrisiko mit virtuellem Geld unter realistischen Bedingungen Aktien, Zertifikate und Hebelprodukte zu handeln und dabei eine Menge zu lernen. Dazu trägt auch das umfangreiche Informationsangebot der Société Générale bei. Ein erstes Webinar über Turbo-Optionsscheine mit dem Produktexperten Meron Birhane findet bereits nächsten Donnerstag, 11. August, um 18 Uhr statt. Die Anmeldung ist, wie die zum Spiel selbst, über die Internetseite www.trader-boersenspiel.de möglich.

Die Teilnehmer können außerdem von weiteren kostenfreien Informationsangeboten profitieren, zum Beispiel den Newslettern "Ideas daily" und "Ideas daily US" sowie dem "Ideas"-Magazin. Diese versorgen alle Interessierten mit Nachrichten rund um die Börse - so bleibt man am Puls des Marktgeschehens und erhält bereits zum Handelsstart wertvolle Analysen und Trading-Ideen. Darüber hinaus gibt es auf Wunsch viele zusätzliche Infos über Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube oder auch direkt auf das Smartphone.

Schnellstmöglich anmelden

Der Startschuss zum Börsenspiel fällt am 5. September 2022. Doch schon jetzt können sich Teilnehmer auf der Seite www.trader-boersenspiel.de kostenlos registrieren. Unter allen Mitspielern, die sich noch vor Spielstart anmelden, wird ein zusätzliches iPhone 13 verlost. Die Ausgangslage ist für alle gleich: Jeder Teilnehmer erhält zwei Depots mit einem fiktiven Betrag von jeweils 100 000 Euro. Damit können parallel zwei ganz unterschiedliche Anlagestrategien verfolgt werden. Insgesamt haben die Teilnehmer dann acht Wochen Zeit, sich an die Spitze des Felds zu setzen. Gesamtsieger wird derjenige, dessen Depot am Ende des Spiels den absolut höchsten Wert aufweist. Jedes Spieldepot wird einzeln gewertet.

Jeder kann gewinnen

In den vergangenen Jahren führten stets ganz unterschiedlichen Ansätze zum Sieg - und damit zum Jaguar. Mal gewann ein semiprofessioneller Trader mit jahrzehntelanger Börsenerfahrung, mal ein absoluter Anfänger, der zuvor noch nie mit Aktien oder gar Optionsscheinen in Berührung gekommen war, aber offenbar schnell dazulernte. Nur in einem Punkt waren sich die bisherigen Sieger einig: Wer das Börsenspiel gewinnen wollte, musste einiges riskieren. Alle Gewinner der zurückliegenden Jahre setzten gehebelte Derivate ein, die meisten sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse.