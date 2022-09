Ausgebombt. Kurshalbierung. Die Entwicklung der Aktie ist geprägt von Sonderfaktoren. Weil aber für Mobilfunkmasten sehr hohe Kaufpreise gezahlt werden, scheint der Konzern zum einen zu niedrig bewertet und zweitens auch ein potenzieller Übernahmekandidat zu sein.

Das Unternehmen entstand 1990, als die schwedische Beteiligungsfirma Kinnevik ihre Telekommunikationsaktivitäten in Afrika, Asien und Südamerika, bündelte. Über die Jahre hinweg verkaufte das Unternehmen sein Asien-Geschäft und zog sich aus Afrika zurück. Die Märkte in Südamerika wurden ausgebaut.

Es gibt im Moment zwei Katalysatoren. Der erste: Das Unternehmen sollte in den kommenden Quartalen das Betriebsergebnis steigern können. Dadurch kann sich die gedrückte Bewertungsrelation vom Vierfachen des Betriebsergebnisses erhöhen. Würde die Relation um einen Punkt zunehmen, kann sich die Aktie verdoppeln.

Weitere Themen im Heft:

50 Prozent Potenzial

Die Halbleiterfirma hat sehr gute Quartalszahlen geliefert. Die Aktie läuft der Gewinn- und Margenentwicklung hinterher S. 26

Riesige Nachfrage

Der Maschinenbauer bedient die Halbleiterindustrie und steht am Anfang der Wertschöpfungskette. Die Aufträge nehmen zu S. 28

Eine ganz heiße Nummer

Die Aktie der Telekommunikationsfirma handelt unter dem Zerschlagungswert. Weil die Branche konsolidiert, scheint eine Übernahme möglich S. 30

Make America Make Again

Weil China zur Dauergefahr für den Tech-Standort Taiwan wird, investieren die USA 280 Milliarden Dollar in die eigene Chipindustrie. Peking gefällt das gar nicht. S. 33

Mehr Dividende tanken

Weil die Cashflows nie so reichlich flossen, kommt der Öl- und Gaskonzern aus Portugal an der Börse historisch betrachtet nicht so gut weg. S. 36

