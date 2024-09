Von ihrem Allzeithoch ist diese besondere Aktie schon 75 Prozent entfernt. Die Trendwende könnte aber schon begonnen haben. Ist diese Loser-Aktie für Anleger jetzt so spannend wie seit Jahren nicht.

Nicht jeder Anleger dürfte in seinem Portfolio eine auf Haustierprodukte spezialisierte Aktie haben. Ein solches Investment könnte sich aber durchaus lohnen. Das Unternehmen Chewy betreibt eine E-Commerce-Geschäft, auf der verschiedene Alltagsprodukte für Hunde, Katzen und mehr angeboten werden. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Petco Health oder PetSmart ist Chewy aber wirklich nur ein Online-Händler.

Das machte sich während der Pandemie bezahlt, in der Konsumenten auch für ihre Haustiere mehr im Netz eingekauft haben. Der Kurs der Aktie stieg damals auf fast 115 US-Dollar an, im September 2024 dümpelt die Aktie nur noch bei knapp über 27 US-Dollar herum. Das ist ein Abschlag von mehr als 75 Prozent. Dabei gibt es gute Gründe, an ein Wiedererstarken des Titels zu glauben. Tatsächlich läuft es seit diesem Jahr sogar schon wieder besser. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn schon fast 15 Prozent im Plus.



Chewy hat Wettbewerbsvorteil in wachsender Branche

Tatsächlich hat Chewy gerade zwei Katalysatoren, die die Aktie nach dem Absturz momentan wieder nach oben treiben. Erstens ist Chewy im Bereich des E-Commerce für Haustiere ein First Mover, der sein Geschäft im Gegensatz zu Wettbewerbern von Beginn an komplett digital ausgerichtet hat. Und das in einer Welt, in der E-Commerce immer wichtiger wird und auch der Umsatz mit Haustierprodukten steigen soll. Laut „Bloomberg“ soll sich zudem der Heimtierbedarf in Amerika bis in das Jahr 2030 mit fast 60 Milliarden US-Dollar pro Jahr fast verdoppeln. Aber warum wird die Aktie gerade überhaupt noch so billig gehandelt?

Chewy-Aktie kann sich für Anleger jetzt als Glücksgriff erweisen

Die Chewy-Aktie ist ein gutes Beispiel für eine „überkaufte“ Aktie. Während der Pandemie schlugen viele Anleger aufgrund des Booms bei der Aktie zu, obwohl das Unternehmen da nur geringe Gewinne erwirtschaftete. Als der Hype dann abflachte und die Unternehmenszahlen mit der hohen Bewertung nicht mehr mithalten konnten, brach die Aktie ein.

Seit diesem Jahr scheint aber ein Boden erreicht zu sein und das Papier bewegt sich mehr im Einklang mit den Fundamentaldaten des Konzerns. Aus dem Hype-Titel ist eine ernstzunehmende Wachstumsaktie geworden, die sich gerade auf den Weg in höhere Kursregionen macht. Chewy hat durch seine Marktspezialisierung gute Karte, langfrsitig Erfolge an der Börse einzufahren. Anleger können sich durch den immer noch nicht verdauten Abverkauf über eine kleine Position Gedanken machen und womöglich jetzt noch ein echtes Schnäppchen landen. Vor allem, da im September möglicherweise Zinssenkungen anstehen, die Konsumenten in der Folge noch mehr dazu animieren könnten, Geld für ihre Haustiere auszugeben.

