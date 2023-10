Übersehen alle Anleger gerade etwas Entscheidendes? Geht es nach dem bekannten Finanzexperten Dr. Jens Ehrhardt, so spielt ein kaum beachtetes Alarmsignal gerade eine riesige Rolle für das weitere Wirtschaftsgeschehen

Zinsen, Inflation, Krieg – an der Börse gibt es derzeit mehrere gefährliche Einflussfaktoren. Auf was müssen sich Anleger die kommenden Monate einstellen? Laut Dr. Jens Ehrhardt gibt es ein wichtiges Warnsignal, das gerade kaum beachtet wird. Dabei spiele es neben den steigenden Zinsen eine mindestens so große, wenn nicht gar größere Rolle für das weitere Wirtschaftsgeschehen. Die Rede ist von: der schrumpfenden Geldmenge.

Dr. Jens Ehrhardt – das ist jetzt für die Wirtschaft wichtig

Was Anleger jetzt außerdem zum Thema Wirtschaft wissen müssen, erfahren Sie im neuesten Video von „Smartes Geld“. Darin verrät Jens Ehrhardt auch, wie er die Aussichten für den chinesischen Markt und die Autobranche sieht, ob die amerikanische oder die deutsche Börse auf lange Sicht die Nase vorn hat und vieles mehr.

Lesen Sie auch: „Eine massive Rally steht bevor“: Top-Tech-Experte rät, vor dem Jahresende jetzt noch bei Tech-Aktien zuzuschlagen