BÖRSENSPIEL Der Startschuss zur Jagd auf den Range Rover fällt am 2. September um 8 Uhr. Die rechtzeitige Anmeldung lohnt sich. Denn neben dem Traumauto winken weitere attraktive Preise.

Sie wollen kein Traumauto gewinnen, Sie brauchen kein neues iPhone, keine VR-Brille und auch keine 2222 Euro in bar? Dann melden Sie sich besser nicht zum Börsenspiel „Trader 2022“ an. Wenn Sie aber doch ein Auge auf den einen oder anderen Preis geworfen haben, ihre eigene Perfomance an der Börse ohne jegliches Risiko verbessern möchten oder einfach nur Nervenkitzel suchen, sollten Sie möglichst noch vor Montag die von Société Générale eingerichtete Internetseite www.trader-boersenspiel.de besuchen.

Dort können sich alle Interessierten zum Wettbewerb um den Hauptpreis, einen teilelektrischen Range Rover Evoque mit Plug-in-Hybrid-Technik und Automatikgetriebe, anmelden. Natürlich kann am Ende nur der Spieler (oder vielleicht nach neun Jahren Pause endlich einmal wieder eine Spielerin) mit der besten Gesamtperformance den Traumwagen mit nach Hause nehmen. Aber die Chance auf ein nagelneues iPhone 15 hat nichts mit der Wertentwicklung des Spieldepots zu tun. Die insgesamt acht Smartphones von Apple werden unter allen aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost — unabhängig von der Platzierung in der Rangliste.

Zudem gibt es jede Woche für den höchsten prozentualen Wertzuwachs eines Spieldepots zwischen Montagmorgen und Freitagabend 2222 Euro zu gewinnen (gesponsert von der Börse Stuttgart). Und wer während der achtwöchigen Spielzeit innerhalb eines Handelstags die beste Intraday-Performance erzielt, gewinnt eine VR-Brille Vision Pro von Apple. Für die meisten Leserinnen und Leser von BÖRSE ONLINE dürfte sich die Teilnahme also lohnen.

IHR KLICK ZUM BÖRSENSPIEL

Ab sofort können Sie sich online zum Wettbewerb „Trader 2024“ anmelden.

www.trader-boersenspiel.de

Auf dieser Internetseite finden Sie auch das detaillierte Regelwerk.

Lesen Sie auch: Während Crash-Gefahr: Warum Sie mit diesem ETF jetzt schlauer sind als 99% der Anleger

Oder: 43% Dividendenrendite in 2023 – eine heiße Aktie