Die Schlacht ist geschlagen, aber den Gewinner des Range Rover Evoque können wir Ihnen erst nächste Woche präsentieren. Denn die Überprüfung der Gesamtrangliste dauerte bei Redaktionsschluss noch an. Schließlich will das Derivate-Team von Société Générale sichergehen, dass der Sieger auch ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, keine Maschine, die mithilfe Künstlicher Intelligenz und Algorithmen agiert.

Am letzten Spieltag des „Trader 2024“ überwogen sowohl am deutschen Aktienmarkt als auch an der Wall Street die negativen Vorzeichen. Ein nach vier Rückgängen in Folge erstmals wieder gstiegener Ifo-Geschäftsklimaindex konnte die Kauflaune der Anleger ebenso wenig steigern wie besser als erwartete Daten zur Verbraucherstimmung und zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Lediglich der Sektor für zyklische Konsumgüter konnte im Wochenvergleich Zugewinne verbuchen, was der positiven Reaktion auf die Zahlen des Sektor-Schwergewichts Tesla geschuldet war.

Der achte und letzte Wochensieger des Börsenspiels, Konrad L. aus Lugau, hat seinen Gewinn von 2222 Euro (gesponsert von der Börse Stuttgart) denn auch weniger dem Aktienmarkt als vielmehr dem Goldpreis zu verdanken. Hier hatte er den richtigen Riecher und konnte am vergangenen Freitag mit einem Best-Turbo-Call (WKN: SY8 N6T) 40 000 Euro gutmachen. Wesentlich beeindruckender noch war einer seiner vorherigen Trades, bei dem er gegen das Edelmetall gewettet hatte. Über 850 Prozent Rendite konnte er mit einem Classic-Turbo-Put (WKN: SY6 J01) erzielen. Unter dem Namen „doku“ war der Spieler von Anfang an dabei und auch schon oft oben in der Wochenrangliste aufgetaucht.

Wie der Gesamtsieger wird auch der Spieler mit der besten Performance innerhalb eines Handelstags noch überprüft. Der Preis hierfür ist eine VR-Brille von Apple im Wert von rund 4000 Euro. Am vorletzten Spieltag hatte in dieser Disziplin „chiligreen“ die Nase vorn. Nachdem er am Mittwoch sein Depot 2 zurückgesetzt hatte, gelang es ihm am Donnerstag, sich auf über 300 000 Euro hochzuhandeln. Aber natürlich versuchten die anderen Teilnehmer, ihm den Preis am letzten Spieltag noch streitig zu machen.

