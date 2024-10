An den Aktienmärkten ging es zum Ausklang der vergangenen Woche weiter aufwärts. Die Wall-Street-Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 komplettierten damit eine sechswöchige Gewinnserie, die längste seit Ende 2023. Auch der deutsche Leitindex DAX verzeichnete neue Rekordstände.

Die relative Ruhe an der Börse hat indes kaum Auswirkungen auf die Spannung im Börsenspiel „Trader 2024“. Hier ist das Rennen in der letzten Spielwoche weiter offen. Erst am vergangenen Freitag gab es wieder einen Wechsel an der Spitze. Nachdem der lange Führende „WimpelWunder“ am Donnerstag als Erster die halbe Million geknackt hatte, konnte „Musterbrief“ einen Tag später seinen Depotwert auf über 560 000 Euro steigern. Weiterhin hält er an dem Gold-Turbo mit der WKN SY4 80U fest und profitiert vom Anstieg des Edelmetalls. Schon vor Wochen hatte er sich zudem die Aktie von Austin Gold ins Depot geholt, was sich nun bezahlt macht. Mit über 100 Prozent Performance hält er die Position noch immer. Mit „wummel1“ auf dem dritten Platz hat nun das komplette Spitzentrio ein Depot mit einem Wert von über 500 000 Euro. Knapp dahinter lauern einige Spieler, die diese Marke bald erreichen könnten.

Den Wochenpreis von 2222 Euro (gesponsert von der Börse Stuttgart) sicherte sich zum zweiten Mal in Folge Roswitha G. aus Schierling, dieses Mal mit einer Rendite von 345 Prozent. Sie setzte vermehrt auf Turbo-Optionsscheine mit dem Basiswert Brent-Öl, jedoch profitierte sie zu Wochenbeginn ebenfalls stark von der jüngsten starken Performance von Gold.

Das siebte und vorletzte iPhone 15, das unter allen aktiven Teilnehmern verlost wurde, gewann Carsten B. aus Essen. Unter dem Namen „AAA79“ ist er seit Spielbeginn dabei und investiert hauptsächlich in Aktien, wobei er mit Nvidia beträchtliche Gewinne einfuhr.

