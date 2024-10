Befeuert von einem vielversprechenden Start in die US-Berichtssaison ging es zum Ende der sechsten Spielwoche an den Aktienbörsen aufwärts. Besser als erwartete Quartalszahlen der Großbanken JP Morgan und Wells Fargo wurden an der Wall Street mit neuen Rekordständen bei Dow Jones und S &P 500 gefeiert.

Entsprechend heiß ging es im Börsenspiel „Trader 2024“ her. Mit einem sensationellen Sprung um fast 50 000 Euro erkämpfte sich „WimpelWunder“ den Spitzenplatz. Seinen Depotwert von 475 000 Euro erreichte er maßgeblich, indem er auf steigendes Gold setzte. Die Position im Best Turbo Call (WKN: SY9 44F) mit einem nicht realisierten Gewinn von 223 Prozent hält er noch immer. Sein schärfster Verfolger ist „TIP“ mit 466 000 Euro. Er schaffte es nach wenigen Tagen der Abwesenheit aus den Top 3 zurück aufs Treppchen.

Den Wochensieg und damit 2222 Euro (gesponsert von der Börse Stuttgart) sicherte sich Roswitha G. alias „DartGlück“ aus Schierling mit einer Wochenperformance von über 320 Prozent. Sie nimmt seit dem 22. September am Börsenspiel teil, was beweist, dass sich auch späteres Einsteigen noch lohnen kann. Dabei setzt die Spielerin zumeist auf Gold und gelegentlich auch auf Öl. Ersteres brachte ihr unter anderem stattliche 815 Prozent mit einem einzigen Trade. Aktuell spekuliert sie hoch gehebelt auf fallende Notierungen des Edelmetalls mit einem Classic Turbo Put (WKN: SY4 74M).

Jan S. alias „Palantir“ aus Hannover hat das sechste von insgesamt acht Apple iPhone 15 gewonnen, die unter allen aktiven Teilnehmern verlost werden. Mit seinen beiden Depots setzt S. bislang ausschließlich auf Aktien. An Hebelprodukte hat er sich noch nicht herangewagt. Wie der Spielername fast schon vorgibt, ist die Aktie von Palantir in seinem Depot Nummer 2 mit einem Plus von 39,3 Prozent der größte Renditebringer.

IHR KLICK ZUM BÖRSENSPIEL

Ab sofort können Sie sich online zum Wettbewerb „Trader 2024“ anmelden.

Hier informieren und anmelden!

Auf dieser Internetseite finden Sie auch das detaillierte Regelwerk.



Die aktuelle Rangliste des Börsenspiels finden Sie hier