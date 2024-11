And the winner is ... „Musterbrief“. Hinter diesem Benutzernamen verbirgt sich Michael H. aus Jade, der bald stolzer Besitzer eines Range Rover Evoque mit Plug-in-Hybridtechnik ist.

Bis zum Schluss lieferte er sich beim Börsenspiel „Trader 2024“ ein spannendes Duell mit dem am Ende Zweitplatzierten „WimpelWunder“. Dabei handelte er nur wenig und konnte allein mit einem Best-Turbo-Call auf Gold (WKN: SY4 80U) fast 400 000 Euro erspielen. Das Erstaunliche: „Musterbrief“ kaufte den Schein in der zweiten Spielwoche und hielt ihn bis zum Ende. Mit der Aktie von Austin Gold verdiente er sich weitere 80 000 Euro zum Endstand von 587 029,60 Euro dazu.

Über eine VR-Brille Vision Pro von Apple, die als Sonderpreis für die beste Performance innerhalb eines Handelstags ausgelobt worden war, kann sich „Show74“ alias Luca B. aus Bergkamen freuen. Er erzielte am letzten Spieltag eine Performance von 275 Prozent. Kein Konkurrent schaffte während des achtwöchigen Börsenspiels einen höheren Intraday-Gewinn.

