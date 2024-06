Die schweizer Großbank UBS hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie vor einer Rezession, insbesondere in den USA gewarnt. Doch was bedeutet das für den Aktienmarkt? Aus diesem Grund könnte ein Rückgang des Wirtschaftswachstums sogar zu weiter steigenden Märkten führen.

Die Angst vor einer Rezession ist am Aktienmarkt zuletzt deutlich weniger präsent gewesen. Doch nun hat die UBS in einer neuen Studie vor einem möglichen Wirtschaftsabschwung gewarnt.

UBS warnt vor einer Rezession

So schrieb ein Forschungsteam aus Analysten: „Wir gehen davon aus, dass eine Konjunkturabschwächung im Gange ist. Die fiskalische Unterstützung lässt nach. Viele Haushalte stehen unter Druck. Die Zinssätze scheinen die Geschäftstätigkeit zu belasten.“

Bereits vor einigen Wochen hatten sich erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche in den USA bemerkbar gemacht, nachdem die Wirtschaftsentwicklung im ersten Quartal niedriger ausgefallen war, als zunächst angenommen.

Aktienmärkte könnten trotzdem profitieren

Doch überraschenderweise muss eine solche Situation nicht zu fallenden Märkten führen, so die UBS. Im Gegenteil, eine Rezession könnte die Börse beflügeln. Die schweizer Großbank schrieb dazu: „Eine Verlangsamung wäre ein Zeichen dafür, dass die Geldpolitik mehr als ausreichend restriktiv ist. Daher sollte das FOMC das Tempo erhöhen und die Restriktionen im Jahr 2025 zurückschrauben.“

Denn wenn die Zinsen deutlich absinken sollten, wäre dies definitiv ein positiver Indikator für den Markt, der Anleger über kurzfristige Konjunktursorgen hinwegschauen lassen könnte.

Allerdings hat sich in der Vergangenheit eine solche Theorie häufig als falsch herausgestellt, denn mit sinkenden Zinsen gingen oft Abverkäufe am Aktienmarkt einher, da die Wirtschaft bereits zu stark geschädigt worden ist.

Real Investment Advice Zinssenkungen und Crashs im S&P500

Ob diesmal Zinssenkungen die Börsenkurse über eine mögliche Wirtschaftsschwäche hinweg retten können, ist also zumindest fraglich.

