Mega-Wachstumschancen? Die berühmte Investorin Cathie Wood ist derzeit extrem bullisch für eine Aktie, die sie einfach nicht aufhören kann zu kaufen. Sollten Sie ebenfalls zugreifen?

Man mag über Cathie Wood denken, was man will, denn zugegeben: Der Investmentstil der Anlegerin ist nicht ganz unumstritten. Da Wood vor allem auf disruptive Innovationen setzt, investiert sie häufig in Unternehmen, die noch nicht profitabel sind und erst am Anfang ihrer Reise stehen. Wood vertraut dabei vor allem auf das Zukunftspotenzial, das sie bei diesen Aktien sieht.

Fest steht jedoch auch: Wenn jemand die Chancen der Zukunft erkennt, dann Cathie Wood und ihr Team von ARK Invest. Besonders auffällig ist, dass sie im Oktoberimmer wieder bei einer bestimmten wachstumsstarken Aktie zuschlägt, deren Kurs sich über 100 Prozent steigern könnte. Was steckt dahinter?

Cathie Wood kauft immer mehr von dieser Wachstumsaktie – Kurschancen bis zu 100 %

Für ihren aktiv gemanagten Flaggschiff-ETF, den ARK Innovation ETF, erwirbt Cathie Wood im Oktober immer wieder Aktien des Biotech-Unternehmens CRISPR Therapeutics. Zuletzt schlug sie am 24. Oktober erneut zu und kaufte über 78.000 Aktien. In ihrem ETF zählt die Aktie zu den zehn größten Positionen und nimmt eine Gewichtung von fast fünf Prozent ein. Doch was genau macht dieses Unternehmen so besonders?

CRISPR Therapeutics wurde 2013 gegründet und hat eine echte Nobelpreisträgerin als Mitgründerin: Emmanuelle Charpentier erhielt 2020 den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der Genschere CRISPR/Cas9, die sie zusammen mit Jennifer A. Doudna entwickelte.

CRISPR/Cas9 ermöglicht das gezielte Zerschneiden und Verändern von DNA. Dadurch können Gene entfernt oder hinzugefügt werden, was großes Potenzial zur Heilung von Krankheiten bietet. Das Unternehmen hat zudem einen wichtigen Vorsprung gegenüber anderen Biotech-Unternehmen: Die CRISPR/Cas9-Therapie ist seit kurzem in einigen Ländern zur Behandlung von Sichelzellenanämie zugelassen.

Das Management von CRISPR Therapeutics schätzt, dass weltweit rund 166.000 Menschen von der Therapie profitieren könnten; bisher haben jedoch erst 20 Patienten die Behandlung erhalten. Das Potenzial ist daher riesig. Laut dem Marktforschungsunternehmen Grand View Research könnte der globale Markt für CRISPR-Technologien bis 2030 ein jährliches Wachstum von über 17 Prozent verzeichnen.

Sollten Sie die CRISPR-Aktie wie Cathie Wood kaufen?

Seit dem Börsengang im Jahr 2016 konnte die Aktie eine Wertsteigerung von über 200 Prozent verzeichnen. Allerdings liegt sie seit Jahresbeginn etwa 30 Prozent im Minus, und das Unternehmen ist noch nicht profitabel. Immerhin: Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2025 im Schnitt ein sagenhaftes Umsatzwachstum von über 880 Prozent.

Zugegeben: Die Aktie gilt aktuell noch als relativ riskant, und das Unternehmen muss sich zukünftig beweisen, indem es weitere Marktzulassungen erhält. Anlegern, denen eine direkte Investition derzeit zu heikel erscheint, die aber das Geschäftsfeld interessant finden, könnten hier mit einem ETF gut bedient sein.

Nichtsdestotrotz: Die Technologie gilt als bahnbrechend – nicht umsonst wurde sie mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Die bereits erfolgte Zulassung ist ein positives Signal für den Markt. Geht die Entwicklung weiter, könnte sich hier ein Milliardenmarkt eröffnen. Auch die Mehrheit der Analysten glaubt an dieses Potenzial, da viele zum Kauf raten und Kurschancen von durchschnittlich 72 Prozent sehen. Eines der höchsten Kursziele von 105 US-Dollar könnte sogar noch eine Steigerung von 120 Prozent bieten.

