Globale Milliardeninvestitionen in Bahninfrastruktur treiben einen der Marktführer in die nächste Wachstumsphase! Während viele Investoren noch zögern, glänzt dieses Unternehmen mit prall gefüllten Auftragsbüchern von über 1 Milliarde Euro in nur neun Monaten!

Mit innovativer Hochgeschwindigkeitstechnologie und einzigartigem Know-how dominiert es den Markt für nachhaltige Bahninfrastruktur. Während viele Anleger noch zögern, sich in den Sektor zu wagen, zeigt sich ein klares Bild: Milliardenschwere Infrastrukturprogramme in Europa, den USA, China und Indien sorgen für einen langfristigen Auftragsboom! Analysten erwarten für das Unternehmen über 20 Prozent Kurssteigerung, doch das ist nur der Anfang.

Denn mit unserem täglichen Börsendienst HEBELTRADER empfohlenen Derivat sind bis zu 138 Prozent Gewinn möglich! Die Weichen sind gestellt und es gilt: jetzt aufspringen, bevor der Markt reagiert!

Zum neuen HEBELTRADER-Tipp

Signalgeber für High-Performance

Der HEBELTRADER ist Ihr Signalgeber für High-Performance. Jeder Tag ist ein Kauftag – vorausgesetzt, die Marktsignale werden korrekt interpretiert. Der tägliche Dienst HEBELTRADER verknüpft Markttechnik, Nachrichtenlage und Fundamentaldaten, um für Anleger die tagesgültig bestmögliche Investmentidee zu bieten. Ziel ist es, den optimalen Einstieg in kurz- bis mittelfristige Aufwärtstrends zu erwischen. Der erwählte Basiswert wird mit einem passenden Derivat ausgestattet. Durch die Hebelwirkung des Optionsscheins wird somit das Maximum aus dem Investment herausgeholt.

So zum Beispiel bei der Aktie von Innodata – einer Empfehlung des HEBELTRADERs vom 06. Februar: Diese beendete den gestrigen Handel mit einem Kursabschlag von 9 Prozent. Im nachbörslichen US-Handel vermeldete Innodata Geschäftszahlen, die sämtliche Analystenerwartungen übertrafen. Der CEO des Unternehmens erwartet für 2025 eine Umsatzsteigerung von 40 Prozent. Daraufhin explodierte die Aktie um bis zu 40 Prozent. Sollte sich diese Tendenz heute verfestigen, dann könnte die Aktie das bisherige Allzeithoch bei 60 Euro knacken. Darüber würde sich weiteres 50-prozentiges Gewinnpotenzial bis zum zweiten Hebeltrader-Kursziel bei 91,20 Euro eröffnen. Beim empfohlenen Derivat würde das nochmals zu einer Kursverdoppelung führen! Der Einstiegskurs des HEBELTRADERs lag bei 37 Euro!

Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf überproportionale Gewinne!