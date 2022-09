Lange ging es auf den Börsen nicht mehr so zu wie 2022. Einige Aktien rauschten ordentlich nach unten. Für die Analysten von J.P. Morgan ist dies aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Marktstratege Marko Kolanovic fordert die Anleger sogar auf, die schlechten Tage zu nutzen und während der Rückgänge jetzt zu kaufen. Der Kauf bei Schwäche hätte bisher zu positiven Renditen geführt und sogar besser funktioniert als etwa Ratschläge, sich aus dem Markt herauszuhalten. Er empfindet die Inflationsdaten des vergangenen Monats als "ziemlich ermutigend". Den S&P 500 sieht er bis zum Jahresende bei 4800 Punkten. Das wäre ein Plus von 15 Prozent zum derzeitigen Niveau. Wie Barron’s berichtete, sieht einer seiner Kollegen nun bei einer Aktie Kurschancen von über 100 Prozent.

IHS Holding

Das Unternehmen gilt als einer der größten Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur in Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Insgesamt verfügt es über mehr als 39.000 Türme in rund elf Ländern. IHS bietet Lösungen für unterschiedlichste Telekommunikationsanforderungen, von Mobilfunknetzen bis hin zu Glasfaserverbindungen.

Zuletzt lief es allerdings weniger gut für das Unternehmen. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 47 Prozent im Minus. Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei 467,7 Millionen Dollar - ein Jahr zuvor lag der noch bei 763,5 Millionen im Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie wies einen Verlust von 53 Cent je Aktie auf - 60 Prozent mehr Minus als im Vorjahr. Dennoch: Für das Gesamtjahr könnte laut Analysten ein Umsatzplus von fast 20 Prozent auf 1,88 Milliarden Dollar winken. Auch konnte sich die Liquidität in den vergangenen zwölf Monaten leicht verbessern, im zweiten Quartal wies die IHS Holding 191 Millionen Dollar an Barmitteln aus dem operativen Geschäft aus, im Jahr zuvor waren es noch 174 Millionen Dollar.

J.P. Morgan Analyst Philipp Kusick sieht in dem Rückschlag jetzt eine Kurschance von 105 Prozent mit einem Kursziel von 16 Dollar: Die IHS-Aktien seien aktuell deutlich unterbewertet und er erwarte, dass sich die Bewertung im Laufe der Zeit verbessert. "Wirtschaftstätigkeit, höhere Durchdringung und verstärkte Nutzung sowie Übergang zu 4G und schließlich 5G. Das Unternehmen verfügt über eine starke operative Erfolgsbilanz, die von seinem langjährigen und erfahrenen Managementteam angetrieben wird, um Ergebnisse in herausfordernden Märkten zu liefern".