Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einschätzungen zu der erneuten Präsidentschaft Donald Trumps veröffentlicht. Für die Weltwirtschaft sagt sie spannende Entwicklungen vorher, für die Euro-Zone sind die Aussichten gemischt.

Das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird für 2025 mit einem Plus von 2,8 % prognostiziert, gefolgt von einer robusten Wachstumsrate von 2,5 % im Jahr 2026. Die US-Wirtschaft bleibt stark, während die Eurozone hinterherhinkt und für 2026 nur ein moderates Wachstum von 0,9 % erwartet wird. Wenig überraschend, dass der US-Leitindex S & P 500 bis zum Jahr 2026 die besten Perspektiven verspricht. Was die Bank über europäische Aktienmärkte, die Emerging Markets und die Rolle Chinas im kommenden Aufschwung denkt, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Darüber hinaus widmet sich die Ausgabe ganz den Folgen des Trump-Comebacks. Analysiert Gewinner und Verlierer der Wahl und beantwortet die wichtigsten Anlegerfragen:

• Für welche der Big-Techs wird es jetzt ungemütlich?

• Wird der Banken-Sektor profitieren?

• Steht die Öl-Branche vor einer Hausse?

• Wie wird sich die Inflation entwickeln und was bedeutet das für US-Anleihen?

• Steigt der Goldpreis weiter?

