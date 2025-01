Am Dienstag ist plötzlich diese vormals noch fast unbekannte KI-Aktie um 25 Prozent explodiert und das, weil der beste Trader der Welt hier zugegriffen hat. Sollten Anleger daher jetzt auch zuschlagen? Und ist die Aktie bald der neue Highflyer an der Börse?

Kaum jemand sagt die Aktie von Tempus AI etwas – zumindest bis heute. Denn im gestrigen Handel an der Börse in den USA konnte das Unternehmen um 25 Prozent zulegen.

Unbekannte KI-Aktie explodiert nach Insider-Kauf

Grund dafür war ein Kauf durch den vermutlich besten Trader der Welt, Paul Pelosi. Dieser handelt Gerüchten und Vermutungen zufolge auf Basis von Insiderinformationen seiner Frau Nancy Pelosi (demokratische Abgeordnete in den USA) und hat in der Vergangenheit jedes Jahr den Markt zweistellig outperformt. Am Dienstag wurde nun bekannt, dass Pelosi Aktien bzw. Call-Optionen im Wert von 500.000 bis einer Million US-Dollar erworben hat.

Groß ist die Hoffnung der Anleger daher, dass bei Tempus AI etwas im Argen liegen könnte, was der breite Markt noch nicht weiß. Vorstellbar wäre beispielsweise eine staatliche Förderung oder ein Auftrag für das Unternehmen, das KI und Gesundheitstechnologie miteinander verbindet. Oder womöglich ein Gesetz, das die Anwendung und den Absatzmarkt des Unternehmens deutlich erweitert. Allerdings sind dies nur Mutmaßungen.

Ist diese unbekannte KI-Aktie jetzt der neue Börsen-Highflyer?

Dementsprechend lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob Tempus der nächste KI-Highflyer an den Börsen wird. Dennoch ist das Engagement von Pelosi bei dem unbekannten Titel sehr überraschend und lädt zu einem genaueren Blick auf das 5,5 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen ein.

So wächst Tempus aktuell beim Umsatz mit 32 Prozent pro Jahr, ist noch unprofitabel und bietet primär Unternehmen aus dem Pharmasektor seine Dienstleistungen im Bereich der Sequenzierungsdiagnostik an. Hinzu kommt, dass die Analysten sehr bullisch für den Titel sind, aktuell zum Kauf raten und trotz des Kurssprungs noch 28 Prozent an Kurspotenzial sehen.

Folglich handelt es sich bei Tempus um eine heiße Wette (gerade wegen der roten Zahlen). Doch wer bereit ist, das Risiko zu gehen und auf das erfolgreiche Händchen von Paul Pelosi vertraut, der kann sich hier engagieren.

