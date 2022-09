Die Inflation bleibt mit 8,5 Prozent für den Monat Juli in den USA hoch. Auch in Deutschland liegt sie mit 7,5 Prozent für den selben Monat auf einem anspruchsvollen Niveau. Weil bald Vergünstigungen wie die Tankrabatte und 9-Euro-Tickets wegfallen, befürchtet die Bundesbank Raten von zehn Prozent. Zudem gehen die Märkte in die Knie. Wie können sich Anleger also schützen? Der bekannte Investor Kevin O´Leary weiß Rat.

Die besten Tipps von Kevin O´Leary

"Bei Aktien sollten Sie, insbesondere wenn die Zinsen zu steigen beginnen, auf Unternehmen mit Preissetzungsmacht setzen", sagt O’Leary. "Mit anderen Worten, ihre Waren und Dienstleistungen sind für die Menschen lebensnotwendig, sodass sie bereit sind, eine kleine Preiserhöhung hinzunehmen, manchmal auch eine größere, wenn die Preise steigen." Yahoo Finance zitiert den US-Investor, der bei Shark Tank, der Vorlage zur Start-Up-Show "Die Höhle der Löwen" zu einer Berühmtheit in den Vereinigten Staaten wurd,e weiter: "Derzeit sieht Healthcare wirklich gut aus und auch zyklische Konsumgüter sehen sehr gut aus." Zudem sollten Anleger vor allem darauf setzen, was sie brauchen. Denn die Menschen müssten weiterhin essen und Autofahren.

Energie top, Tech-Aktien flop

Laut Kevin O´Leary können sich Energie-Aktien aufgrund der hohen Preise immer noch lohnen, auch wenn die Aktien bereits gut gelaufen seien. Tech-Aktien empfiehlt er hingegen weniger, vor allem solche, mit einem hohen KGV. Denn wenn die Geldpolitik nicht so locker ist, haben es Unternehmen, die wenig Geld verdienen, schwieriger.

So sollten Anleger laut O´Leary ihr Geld jetzt anlegen

O´Leary empfiehlt, sich einen ETF auf den S&P 500 auszusuchen. Aber Achtung: Anleger sollten keinesfalls einfach den gesamten Index kaufen. Denn: "Nur den Index zu besitzen, könnte sehr riskant sein, da Bilanzen von geringerer Qualität wie die der Fluggesellschaften derzeit möglicherweise nicht so gut abschneiden wenn die Zinsen steigen, weil dies bedeutet, dass auch ihr Schuldendienst steigt", sagt er.

Dahingegen empiehlt O´Leary seinen eigenen Dividenden-Fonds den ALPS O´Shares U.S. Quality Dividend ETF."Der Fonds sucht nach den hochwertigsten Bilanzen, nach Unternehmen, die Barmittel generieren, nach Unternehmen mit hoher Kapitalrendite, die Geld ausschütten."

Dabei müssen Anleger natürlich nicht auf dieses Produkt setzen. Sie können einen qualitativ hochwertigen Dividenden-Fonds auswählen oder auch einen Dividenden-ETF aus den USA oder Europa nehmen, um sich gegen die hohe Inflation zu stemmen.