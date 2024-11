Sollten Anleger jetzt schnell sein und noch günstig einsteigen? Ein bekannter Milliardär prophezeit, dass die Aktienmärkte nach der US-Wahl einen regelrechten Boom erleben könnten – und das unabhängig davon, welcher Kandidat gewinnt. Was dahinter steckt...

Kamala Harris oder Donald Trump? Alle Augen richten sich auf die morgige US-Wahl, und die Welt verfolgt gespannt, wer das Rennen machen wird.

Auch die Börse ist von der Wahl betroffen. Anleger überlegen bereits jetzt, wie sie ihr Portfolio entsprechend dem Kandidaten aufstellen sollten, der schließlich gewinnt.

Die gute Nachricht: Für einen bekannten Milliardär ist es völlig egal, wer das Rennen morgen für sich entscheidet. Denn er nennt einen klaren Grund, warum die Börse so oder so profitieren könnte.

Milliardär ist überzeugt: Die Börsen werden nach der Wahl profitieren – unabhängig vom Gewinner

Ken Griffin gilt als eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Wall Street. "Forbes" schätzt sein Vermögen derzeit auf 43 Milliarden US-Dollar. Seit der Gründung von Citadel im Jahr 1990 hat er das Anlagekapital des Fonds auf beeindruckende 63 Milliarden US-Dollar ausgebaut. Laut LCH Investments gilt Citadel Advisors heute als der profitabelste Hedgefonds der Welt.

Griffin überrascht nun mit einer optimistischen Prognose, wie das Finanzportal "The Motley Fool" berichtete: Er geht davon aus, dass die Börsen nach der US-Wahl zulegen werden, ganz gleich, ob Kamala Harris oder Donald Trump gewinnt.

Der Grund ist einfach: Diese spannende und äußerst knappe Wahl bringt momentan zahlreiche Unsicherheiten auf den Markt. Sobald jedoch ein Kandidat feststeht, kann die Börse „durchatmen“.

„Die Verringerung der Unsicherheit wirkt sich fast immer positiv auf die Preise von Vermögenswerten aus, und wir befinden uns in diesem Moment des Höhepunkts der Unsicherheit in einem Rennen, bei dem Trump als Favorit gilt, aber es ist fast wie ein Münzwurf“, erklärte Ken Griffin jüngst auf dem Future Investment Initiative Forum in Saudi-Arabien, wie „The Motley Fool“ berichtete. „Daher würde ich sagen, dass wir nach den Wahlen im Allgemeinen ein risikofreudiges Umfeld sehen werden, da sich die Menschen anpassen und ein neues Regime annehmen, ob es nun ein Harris-Regime oder ein Trump-Regime ist, diese Unsicherheit wird hinter uns liegen.“

