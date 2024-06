Bei diesen drei Aktien sieht der Konsens der Analysten mehr als 100 Prozent an Kurspotenzial. Ist dann eine Verdopplung unvermeidlich? Darauf sollten Anleger achten und auf diese Aktien lohnt sich jetzt ein Blick.

Wenn schon der Konsens der Analysten mehr als 100 Prozent Kurspotenzial sieht? Kann dann bei einem Aktieninvestment überhaupt noch etwas schiefgehen. Gewiss, denn die Vergangenheit zeigt immer wieder, auch Experten sind keineswegs unfehlbar. Allerdings ist der beißende Optimismus der Marktbeobachter definitiv ein Grund einen Blick auf die Aktien zu werfen.

Analysten sehen mehr als 100% Kurspotenzial

Daher sind diese drei Aktien jetzt für Anleger interessant, bei denen die Analysten im Schnitt eine Verdopplung erwarten. Allerdings gilt bei diesen Titeln: hohes Risiko, mit potenziell hohem Ertrag.

Potenzieller Verdoppler: eHealth (Kurspotenzial laut Konsens: 107 Prozent)

Der erste Titel ist der Online-Krankenversicherungsmarktplatz eHealth. Dieser bietet Kunden in den USA an, sich online krankenzuversichern, was insbesondere in Amerika ein wichtiges Thema ist.

Da der Markt durch eine fehlende staatliche Krankenversicherung in den USA enorm groß ist, sehen die Analysten angesichts des Wachstumspotenzials 107 Prozent Upside für den Wert.

Potenzieller Verdoppler: Beyond (Kurspotenzial laut Konsens: 114 Prozent)

Der Onlinehändler Beyond aus den USA handelt primär mit Möbeln und verbrennt massiv Geld. Dabei macht dem Titel die hohe Konkurrenz arg zu schaffen.

Trotzdem sind die Analysten überraschend optimistisch für den Titel, was besonders an dessen Wachstum liegt, und sehen 114 Prozent an Kurspotenzial.

Potenzieller Verdoppler: Getty Images Holding (Kurspotenzial laut Konsens: 115 Prozent)

Der Anbieter von digitalen Bildern Getty Images war über Jahre ein Wachstumsunternehmen, bis Künstliche Intelligenz zu einer existenzbedrohenden Konkurrenz für den Titel wurde.

Doch noch schreib das Unternehmen hohe Gewinne und es ist nicht klar, ob KI Getty Images tatsächlich verdrängen wird. Aus diesem Grund sehen die Analysten im Schnitt 115 Prozent Kurspotenzial.

