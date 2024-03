Die Vermögensverwalter von Janus Henderson Investors scheinen einen neuen potenziellen Wachstumsmarkt gefunden zu haben, der sogar attraktiver als Indien sein könnte. Sollten Anleger hier investieren?

Mit einer Allokation hat der Vermögensverwalter Janus Henderson Investors zuletzt auf sich aufmerksam gemacht. Die Experten der Investmentabteilung verkauften zuletzt vermehrt heiß gelaufene indische Aktien, die im Trend liegen, und allokierten das Kapital stattdessen in diesem potenziellen Wachstumsmarkt:

Vermögensverwalter sieht neuen Wachstumsmarkt

Konkret ist die Rede dabei von Südkorea. Der Markt lief in den vergangenen Jahren deutlich unter dem Radar, obwohl hier Unternehmen wie Samsung & Co. ansässig sind. Auch wenn Indien aktuell als der Markt mit dem meisten Potenzial gilt, hieß es von dem Vermögensverwalter:

„Wir haben einen angemessenen Betrag von der Gesamtallokation in Indien abgezogen, da wir die Wertsteigerung in Korea nicht verpassen wollen“, sagte Sat Duhra, ein in Singapur ansässiger Portfoliomanager, in einem Interview. Südkoreas hohe Dividendenrenditen und Unternehmensreformen würden die Erträge steigern, sagte er.

Denn aktuell scheint Südkorea aus einem Dornröschenschlaf aufzuwachen, während die Unternehmen, ähnlich wie in Japan, massive Cashberge und Beteiligungen angesammelt haben. Mit dem zuletzt vorgestellten „Corporate Value-Up-Programm“ der Regierung sollen für Unternehmen nun Anreize für eine Ausschüttung des Kapitals oder eine Auflösung der komplizierten Beteiligungsstrukturen geschaffen werden.

So können Anleger in den potenziellen Wachstumsmarkt investieren

Auf Basis dieser Regierungsmaßnahmen hat der koreanische Aktienmarkt in den kommenden Monaten definitiv einiges an Wachstumspotenzial und könnte den heiß gelaufenen indischen Markt outperformen.

Wer bei einer möglichen Korea-Rallye dabei sein will, der kann besonders günstig mit dem Franklin FTSE Korea UCITS ETF (WKN: A2PB5X) investieren. Dieser weist eine jährliche Kostenquote von lediglich 0,09 Prozent aus und bietet Zugang zu 156 Unternehmen. Mit 0,45 Prozent TER ist der zweitgünstigste ETF bereits fünfmal so teuer (Amundi MSCI Korea UCITS ETF (WKN: LYX016)).

