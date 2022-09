Die Federal Reserve (Fed) ist die mächtigste Notenbank der Welt. Um die Inflation zu bekämpfen, hat sie den Leitzins für die USA schon kräftig angehoben – und damit die Aktienmärkte erschüttert. Und es könnte sein, dass sie die Zinsen noch deutlich stärker anheben wird. Fed-Chef Jerome Powell hat unverblümt von „Schmerzen“ gesprochen, die mit der Zinspolitik einhergehen würden. Von Matthias Fischer

Eine kürzlich erfolgte Reuters-Umfrage unter 83 Volkswirten ergab nun, dass mehr als 70 Prozent von ihnen glauben, dass die Zentralbank ihren Leitzins im November zum vierten Mal in Folge massiv um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Und damit nicht genug, im Dezember soll ein weiterer halber Prozentpunkt folgen. Dann läge der Leitzins in den USA in einem Band zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent. Das wäre der höchste Zinssatz seit Anfang 2008, also vor dem Ausbruch der weltweiten Finanzkrise. Für die Aktienmärke sind steigende Zinsen Gift, weil sie der Wirtschaft schaden und Zinsanlagen attraktiver machen.