Die Tech-Szene Chinas bleibt weiterhin ein beeindruckendes Beispiel für Dynamik und Innovation. Was Anleger wissen sollten, um vom langfristigen Erfolg zu profitieren, und wie sie in diese Wachstumsbranche investieren können.



Chinesische Anbieter zeichnen sich durch hohe Kreativität in der Produktentwicklung und Kosteneffizienz dank integrierter Lieferketten und schneller Skalierung im Heimatmarkt aus. Zusätzlich unterstützt die chinesische Regierung die Branche aktiv mit Milliardensubventionen, Steuererleichterungen und strategischen Investitionen. Programme wie „Made in China 2025“ sollen die Abhängigkeit von westlichen Lieferketten reduzieren und die technologische Unabhängigkeit fördern. Erst Anfang März kündigte Peking einen neuen Wagniskapitalfonds an, der in den nächsten 20 Jahren 127 Milliarden Euro in Technologie-Start-ups investieren soll.



Hinzu kommt, dass Unternehmen in China Zugang zu einem riesigen Pool hochqualifizierter Ingenieure und Entwickler haben. „China beherbergt bereits fast die Hälfte der weltweiten KI-Talente, während es in den USA weniger als 20 Prozent sind“, erklärt Michael Altintzoglou von Flossbach von Storch. China führt auch bei KI-Patenten und der Zahl der Programmierer, was erklärt, warum das Land in den letzten Jahren in Sachen Innovation deutlich aufgeholt hat.



Bullen auf dem Vormarsch



Nach einer Rally zu Jahresbeginn raten einige Analysten zur Vorsicht. Die UBS stufte den chinesischen Technologiesektor auf „Neutral“ ab, doch die Mehrheit der Experten bleibt weiterhin bullish. Trotz der geopolitischen Spannungen zwischen Washington und Peking empfiehlt die Citigroup, US-Aktien gegen chinesische Werte zu tauschen, da der Hang Seng deutlich günstiger bewertet ist als der S&P 500. Laut HSBC bieten Chinas Technologieaktien eine attraktive Möglichkeit zur Diversifizierung im Vergleich zu den überbewerteten „Glorreichen Sieben“.



Welche chinesischen Aktien derzeit vielversprechend sind und welche ETFs deutschen Anlegern langfristig Erfolgschancen bieten, erfahren Sie in der neuesten Ausgabe von €uro – Das Magazin für Wirtschaft und Geld. Lesen Sie die aktuelle Ausgabe im Probeabo und verpassen Sie keine wertvollen Einschätzungen der €uro-Redaktion zu Anlage-, Steuer- und Versicherungsthemen. Sichern Sie sich jetzt 3 digitale Ausgaben für nur 17,50 Euro statt 26,70 Euro – ein exklusives Angebot zu einem unschlagbaren Preis!



