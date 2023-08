Trotz anfänglicher Schwierigkeiten steigt der DAX leicht an, während Anleger auf wichtige wirtschaftliche Ankündigungen in dieser Woche hoffen. Unternehmen wie Bilfinger verzeichnen beachtliche Kursgewinne, während andere, wie Nagarro und Tesla, Rückschläge erleiden.

Nach beunruhigenden Berichten aus China und Russland sind Anleger gespannt auf die bevorstehenden Entwicklungen in dieser Woche. Der DAX konnte am Montagnachmittag um 0,4 Prozent zulegen und erreichte 15.892 Punkte, obwohl er zunächst leicht im Minus gestartet war. Der EuroStoxx50. legte leicht um 0,2 Prozent auf 4329 Punkte zu. Finanzexperten raten jedoch zur Vorsicht. "Wir haben heute bereits einige Kursschwankungen gehabt, und es ist gut möglich, dass wir eine weitere erleben werden. Die Anleger bleiben an der Seitenlinie, bis sie die wichtigsten Nachrichten der Woche erhalten", so Peter Cardillo, Chefvolkswirt beim Finanzdienstleister Spartan Capital Securities, gegenüber Reuters.



Viele Augen richten sich auf die bevorstehende Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Mittwoch und weitere Schlüsseldaten, darunter das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal und die Inflationszahlen der Eurozone für Juli, von denen man sich Einblicke in zukünftige geldpolitische Entscheidungen erhofft.

In der Unternehmenswelt erlebte der Industriedienstleister Bilfinger nach starken Quartalszahlen einen Kursanstieg von fast drei Prozent. Im Gegensatz dazu fiel die Aktie von Nagarro nach einer überraschenden Korrektur seiner Geschäftsaussichten deutlich. In den USA verzeichnete Tesla einen vorbörslichen Rückgang von 2,4 Prozent und legt im Preiskampf auf dem wichtigen E-Auto-Markt in China nach.

