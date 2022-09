No news are bad news. Das gilt für Aktien von Biotechfirmen, die noch kein Produkt auf dem Markt haben, denn sie verbrauchen jeden Tag viel Geld in der Entwicklung. Sind die Projekte dann noch weit von einer Marktzulassung entfernt, läuft die Aktie dem Cash-Verbrauch hinterher. Dem Markt fällt es schwer, die täglichen Fortschritte zu honorieren. In dieser Gemengelage wird der Wert der Pipeline vom Markt oft zu niedrig eingeschätzt. Diese Unterbewertung kann aber über Nacht aufgelöst werden, wenn es erfreuliche Nachrichten gibt.

In dieses Muster passt diese Aktie ganz genau. Das Unternehmen aus Planegg bei München entwickelt Immuntherapien zur Behandlung von Krebs. Dabei werden körpereigene Abwehrzellen entnommen und mit Wirkstoffen angereichert. Ziel ist es, das körpereigene Immunsystem im Kampf gegen die Tumore zu stimulieren.

Weitere Themen im Heft:

Wasser auf die Mühlen

Der Verbindungstechnikhersteller reduziert seine Abhängigkeit von der Autoindustrie und setzt verstärkt auf das Be- und Entwässerungsgeschäft. Dadurch erhält die Aktie neue Kursfantasie (S.30)

Die enorme Reiselust nach der Pandemie beschert dem Autoverleiher im ersten Halbjahr Rekorde bei Umsatz und Ergebnis. Warum die Aktie trotzdem gefallen ist - und wer das für einen Einstieg nutzen sollte (S.32)

Mit recht ordentlichen Zahlen bestätigt der Finanzkonzern sein stabiles Geschäftsmodell. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer erneut hohen Ausschüttung (S.34)

Unternehmen wie LVMH oder Kering machen Umsatz wie nie zuvor. Woran das liegt und welche Aktien interessant sind (S.38)

