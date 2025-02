Sinken die Zinsen in diesem Jahr weiter oder kommt alles ganz anders? Ein Analystenhaus überrascht jetzt mit einer Zins-Prognose für die USA. Aktionäre müssen sich möglicherweise warm anziehen.



Sinkende Zinsen sind gut für Aktien. Dieser Umstand war auch 2024 mit dafür verantwortlich, dass es an den Börsen so hervorragend lief. 2025 ist aber nicht mehr sicher, ob die Zinsen in Zukunft weiter fallen oder es einen Turnaround in der Geldpolitik gibt.

Denn am Mittwoch ist die Inflation in den USA wieder auf die Marke von drei Prozent geklettert und wächst damit schneller als erwartet. Dass die US-Notenbank die Zinsen jetzt weiter senkt, wird dadurch unwahrscheinlicher. Und es könnte noch schlimmer kommen.



Expertenhaus sieht keine Zinssenkungen mehr für 2025

Die Experten des Vermögensverwalters Antecedo gehen in einer Mitteilung davon aus, dass es im laufenden Jahr keine Zinssenkungen in den USA mehr geben wird. „Bei Antecedo haben wir schon mehrfach auf die inflationären Gefahren der Wirtschaftspolitik der neuen amerikanischen Regierung hingewiesen“, sagt Kay-Peter Tönnes, Leiter des Portfoliomanagements bei Antecedo.

„Uns wundert nur, dass sich die Inflation schon so früh zeigt und nicht erst, nachdem die Zölle in der Breite erhoben werden und das Arbeitsangebot durch eine drastische Einwanderungspolitik reduziert wird.“ Für die Aktienmärkte bedeutet das zunächst eine Belastung. Es gibt aber auch Hoffnung für einige Titel.



Technologiewerte dürften stabil bleiben

Laut dem Vermögensverwalter sollten vor allem Technologiewerte ein solides Gewinnwachstum aufweisen und trotz fehlender Unterstützung durch die Geldpolitik weiter steigen. Und langfristig hängt die Zinsentwicklung den Angaben zufolge noch von anderen Faktoren als nur der Entwicklung der Inflation ab.

„Denn die Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden der Fed, Jerome Powell, endet im Mai 2026. Und dann kann Donald Trump, ein erklärter Gegner hoher Zinsen, den Nachfolger benennen. Diese Personalentscheidung wird herausragende Bedeutung für den künftigen Kurs der Geldpolitik in den USA besitzen. Die Auseinandersetzung um diesen Kurs zwischen Trump und der Fed werden sicher schon in diesem Jahr beginnen“, heißt es von Antecedo.



