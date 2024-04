Der beste Investor der Welt ist überzeugt: Diese Aktie läuft besser als der Markt. Das Geniale: Das Risiko hält sich dabei in Grenzen. Um welche Aktie es sich laut Warren Buffett dabei handelt

Warren Buffett (93) gilt als der wohl beste Investor der Welt. Kaum ein anderer hat über die Jahre so viel Gespür bewiesen, wenn es darum geht, auf die richtigen Aktien zur richtigen Zeit zu setzen. Dieses Gespür macht ihn bis heute zu einem der reichsten Menschen der Welt und „Forbes“ schätzt sein Vermögen derzeit auf etwa 138,5 Milliarden US-Dollar. Damit gilt Warren Buffett als der sechst-reichste Mensch der Welt.

Klar ist also: Auf die Aktien, auf die das Orakel von Omaha setzt, haben Anleger ein ganz besonderes Auge. Und in seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre verriet Warren Buffett: Es gibt eine Aktie, die nicht nur den S&P 500 schlägt, sondern dabei auch noch ein überschaubares Risiko aufweist. Doch um welche Aktie handelt es sich, mit der man besser sein kann als der Markt?

Mit dieser Aktie sind Sie laut Warren Buffett besser als der Markt

Es erscheint auf den ersten Blick wenig überraschend: Denn wie das Finanzportal „The Motley Fool“ berichtete, wies Warren Buffett in seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre im Februar darauf hin, dass es die Berkshire Hathaway Aktie selbst ist, die den S&P 500 in den letzten Jahrzehnten geschlagen hat. Denn seit er 1965 die Zügel bei Berkshire Hathaway übernommen hat, erzielte die Aktie einen durchschnittlich jährlichen Gewinn bis 2023 von 19,8 Prozent. Beim S&P 500 hingegen waren es „nur“ 10,2 Prozent.

Mit der derzeitigen Mischung an Unternehmen im Portfolio sollte „Berkshire etwas besser abschneiden als das durchschnittliche amerikanische Unternehmen“, hieß es von Warren Buffett in dem Brief. „Und, was noch wichtiger ist, mit einem wesentlich geringeren Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts“. Dennoch hält Buffett die Anleger aber auf dem Boden, denn: „Alles, was über ‚etwas besser‘ hinausgeht, ist jedoch Wunschdenken.“ Denn schon allzu oft riet Buffett vor allem Privatanlegern, ihr Geld vor allem in einen Indexfonds auf den S&P 500 zu setzen.

Doch was macht Berkshire Hathaway zu einer womöglich besseren Wahl als den S&P 500?

Berkshire Hathaway Aktie – darum schlägt sie bei geringem Risiko den Markt

Neben der Performance spricht für die Berkshire Hathaway Aktie, dass das Portfolio des Unternehmens aus wenigen auserlesenen Aktien durch Warren Buffett besteht. „Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen nach 59 Jahren des Aufbaus nun entweder einen Teil oder 100 % verschiedener Unternehmen besitzt, die auf gewichteter Basis etwas bessere Aussichten haben als die der meisten großen amerikanischen Unternehmen“, heißt es von Warren Buffett in dem Brief. Darin verweist er etwa auf Beteiligungen wie Coca-Cola, American Express oder auch Occidental Petroleum. Nicht zu vergessen ist natürlich Apple: Dabei handelt es sich um Berkshires größte Beteiligung, die über die Hälfte des Portfolios einnimmt. Erst vergangenes Jahr sagte Buffett über Apple: "Es ist einfach ein besseres Geschäft als jedes andere, das wir besitzen."

Doch nicht nur das Portfolio mit seinen einzelnen Bestandteilen spricht für die Berkshire-Aktie. Auch sorgte Buffett über die Jahre dafür, dass das Unternehmen finanziell hervorragend aufgestellt ist, laut Motley Fool stiegen die liquiden Mittel in den vergangenen Jahren auf 168 Milliarden US-Dollar. Und große Bargeldmengen können ein Unternehmen gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stets gut schützen.

