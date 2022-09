In diese versteckte Aktie investierte Warren Buffett seit 2018 über 60 Milliarden Dollar. Spoiler: Es ist nicht Apple. Von Jennifer Senninger

Das Orakel von Omaha (92) zählt zu den besten und berühmtesten Investoren der Welt. Alle drei Monate gewährt er dank den F13-Formularen, die er der amerikanischen Börsenaufsicht vorlegen muss, einen Blick in das Portfolio von Berkshire Hathaway. Doch das erzählt nicht die ganze Geschichte. Seine größte und versteckteste Investition findet man nämlich nicht in den F13-Filings. Wie The Motley Fool berichtete, lohnt sich auch ein Blick auf die Betriebsergebnisse.

Die offenbaren: In den vergangenen vier Jahren investierte Buffett in ein Unternehmen über 62,1 Milliarden Dollar. Das glückliche Unternehmen ist...





Buffetts versteckte Investition von über 60 Milliarden Dollar

Seit dem 17. Juli 2018 investierten Buffett und seine rechte Hand Charlie Munger über 62 Milliarden Dollar in Rückkäufe von Berkshire-Hathaway-Aktien. Das ist weit mehr, als er für seinen Favoriten Apple ausgibt, der immerhin rund die Hälfte des Berkshire Portfolios ausmacht. Vor allem zu Krisenzeiten scheint sich diese Aktie zu bewähren: Sowohl während des Bärenmarkts zum Corona-Crash im März 2020 als auch während der aktuellen Baisse kaufte Buffett kräftig nach.

So sind in den rund 62 Milliarden Dollar an Rückkäufen Investitionen von 6,74 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2020 und Rückkäufe von 4,19 Milliarden Dollar während des ersten Halbjahrs 2022 enthalten. Der Rückkauf ergibt Sinn: Auf fundamentaler Basis erscheint die Aktie dann attraktiver, da aufgrund der Rückkäufe weit weniger Aktien im Umlauf sind. Zudem verdeutlicht der große Rückkauf Buffetts natürlich auch eine klare Botschaft: Seine Zuversicht in Berkshire Hathaway.

Buffett ist seit 1965 CEO der Holdinggesellschaft mit Sitz in Omaha. Seit seiner Amtszeit lieferte er den Investoren eine durchschnittlich jährliche Rendite der Klasse A-Aktien von 20,1 Prozent.