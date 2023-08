Bill Gates ist für sein Faible für KI-Unternehmen im Pharma- und Gesundheitssektor bekannt. Schrödinger ist eine Aktie aus diesem Sektor, hier ist Gates über seine Stiftung Großaktionär. Ein spannendes, deutsches Gesundheitsunternehmen mit ähnlichem Fokus, möchte sein Geschäftsfeld um KI-Anwendungen deutlich erweitern. Hier die Details



Bei dem Unternehmen handelt es sich um den E-Health-Konzern CompuGroup Medical. Das in Koblenz ansässige Unternehmen entwickelt Software für das Gesundheitswesen und vertreibt diese in Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäusern und Laboren.



Starke Unternehmenszahlen

Die zuletzt vorgelegten Unternehmenszahlen konnten rundum überzeugen. So konnte der Umsatz im zweiten Quartal um 15 Prozent auf etwas mehr als 304 Millionen Euro gesteigert werden. Dabei wuchs das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 36 Prozent auf 73 Millionen Euro zu. Unterm Strich fielen 31,1 Millionen Gewinn an, das sind zweieinhalb so viel wie im Jahr zuvor.



Fokus auf KI-Lösungen

Obwohl KI bereits in einigen Produkten vorhanden sind, möchten die Koblenzer diesen Bereich erheblich ausbauen. Der Konzern sieht vor allem im Management von chronischen Erkrankungen, in Prävention und Diagnostik erhebliche Vorteile sowohl für Ärzte als auch für Patienten.



Seit Anfang des Jahres hat die Aktie knapp 25 Prozent zugelegt. Aktuell kämpft die Aktie mit der 200-Tage-Linie, sollte die Aktie hier den Durchbruch schaffen, würde ein Kaufsignal ausgelöst werden. Zuletzt haben sich einige Investmenthäuser positiv zum Unternehmen geäußert. Sowohl die Baader Bank als auch Jefferies haben die Aktie mit „Kaufen“ eingestuft, Baader vergibt dabei das Kursziel 68 Euro, Jefferies ein Ziel von 55 Euro.