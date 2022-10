Was ist jetzt los? Alle reden von Rezession, aber die US-Wirtschaft zeigt sich in einer überraschend starken Verfassung. Wie die Statistikbehörde Bureau of Economic Analysis meldet, ist die US-Wirtschaft gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,6 Prozent im dritten Quartal 2022 gewachsen. Für den US-Präsident Joe Biden offenbar eine Steilvorlage, um den Pessimisten mal eins auszuwischen: "Monatelang haben Schwarzmaler behauptet, die US-Wirtschaft befinde sich in einer Rezession. Aber mit dem BIP-Bericht für das dritte Quartal haben wir einen weiteren Beweis dafür, dass unsere wirtschaftliche Erholung weiter voranschreitet" so Biden auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.



Allerdings teilen nicht alle Ökonomen den Jubel von Biden: "Die US-Wirtschaft hat sich weiter abgeschwächt, aber wieder einmal verbergen die BIP-Zahlen einen Teil dieser Schwäche“ so Eugenio Alemán, Chefvolkswirt der Investmentbank Raymond James, gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Fortune. "Die US-Notenbank sollte diesen Bericht mit Vorsicht betrachten und den zugrundeliegenden Trend des US-Wirtschaftswachstums im Auge behalten, der eine Abschwächung der Wirtschaft anzeigt."