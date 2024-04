Die Korrektur wird früher oder später zwangsläufig am Aktienmarkt kommen. Diese Situation können Anleger ausnutzen, um bei dem ein oder anderen Wert ein echtes Schnäppchen zu machen. Es lohnt sich ein Blick auf diese Aktien, Edelmetalle und ETFs:

Der Markt ist seit Anfang des Jahres von einem Allzeithoch zum anderen gelaufen. Diese Entwicklung bereitet mehr und mehr Anlegern Sorge, die wegen dieser Bewegung mit einer starken Korrektur rechnen. Allerdings dürfte in dem Bullenzyklus, in dem wir uns befinden, ein solcher Rücksetzer eher eine exzellente Chance für Nachkäufe sein.

Dementsprechend können sich Anleger jetzt diese Aktien, Edelmetalle und ETFs auf die Watchlist setzen und bei einem Abverkauf ein echtes Schnäppchen machen:

Diese Aktien sind bei einer Korrektur spannend

Insbesondere die Aktien sind bei einer Korrektur spannend, die in den vergangenen Monaten schlichtweg zu teuer zum Investieren geworden sind. Dazu zählen insbesondere Titel wie Nvidia (KGV 35) oder Microsoft (KGV 36).

Im DAX gibt es mit der SAP (KGV 36) einen ähnlich spannenden Kandidaten, dessen fundamentaler Trend stark ist und dessen Aufwärtsbewegung durch eine Korrektur nur noch gestärkt werden dürfte.

Diese Edelmetalle sind bei einer Korrektur spannend

Ein Rücksetzer an den Märkten dürfte Gold nicht unbedingt etwas anhaben, dem kleineren Bruder Silber allerdings schon. In einer solchen Situation kann es sich für Anleger anbieten, bei dem zweitwichtigsten Edelmetall zuzuschlagen, speziell, da gerade die Aufholjagd gegenüber der Gold-Performance der vergangenen Monate begonnen hat.

Ebenfalls spannend: Kupfer. Das Industriemetall ist zuletzt massiv angezogen und dürfte seine starke Aufwärtsbewegung bei einer anziehenden Weltwirtschaft fortsetzen. Ein Rücksetzer wäre eine Kaufgelegenheit.

Diese ETFs sind bei einer Korrektur spannend

Kommt es zu einem Rücksetzer an den Märkten, dann haben Anleger die Chance nicht nur breiten ETFs wie den MSCI World & Co. nachkaufen, sondern insbesondere die Titel, die in den vergangenen Monaten für die Outperformance gesorgt haben.

In diesem Kontext lohnt sich für Investoren ein Blick auf Produkte wie den Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (WKN: A2N6LC) oder den VanEck Semiconductor UCITS ETF (WKN: A2QC5J).

