Trader 2024: Bereits zum 22. Mal in Folge veranstaltet die Société Générale mit BÖRSE ONLINE das beliebte Börsenspiel. Der Startschuss zur Jagd auf den Range Rover Evoque fällt am 2. September.

Es geht wieder los! In gut einem Monat startet das beliebte Börsenspiel Trader, das 2024 bereits zum 22. Mal in Folge stattfindet. BÖRSE ONLINE war von Anfang an als Medienpartner mit von der Partie. Der Hauptpreis ist erstmals nach vielen Jahren kein Jaguar, sondern ein nicht weniger begehrenswertes Modell der britischen Schwestermarke Range Rover: Der Evoque P270e AWD S ist ein echter Blickfang und ermöglicht als Plug-in-Hybrid schadstofffreie Alltagsfahrten von bis zu 68 Kilometern, im Stadtverkehr sogar 84 Kilometern. Für längere Strecken ist ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit an Bord. Der 70.000-Euro-Traumwagen beschleunigt aus dem Stand in 7,2 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Range Rover mit 190 km/h an, bei einem durchschnittlichen Spritverbrauch von nur 1,4 Litern auf 100 Kilometer.

Von Anfang an dabei zu sein lohnt sich auf jeden Fall, denn wie immer locken weitere attraktive Preise. Jede Woche bedenkt die Börse Stuttgart den Spieler mit dem höchsten relativen Depotzuwachs mit einem Wochenpreis von 2.222 Euro. Neu ist der Preis für die beste Tagesperformance: Wer während der achtwöchigen Spielphase innerhalb eines Handelstages mit einem seiner Depots den höchsten prozentualen Wertzuwachs erzielt, wird mit einer Virtual-Reality-Brille Vision Pro von Apple belohnt, die im Laden immerhin 3.999 Euro kostet. Zudem wird jede Woche unter allen aktiven Spielteilnehmern unabhängig vom Depotstand wieder eines von acht nagelneuen Apple iPhone 15 verlost. Die rechtzeitige Anmeldung auf der Website www.trader-boersenspiel.de lohnt sich.

Wöchentliche und Tägliche Preise

Jeder Teilnehmer erhält zwei Depots mit einem fiktiven Betrag von jeweils 100.000 Euro. So können parallel zwei unterschiedliche Anlagestrategien verfolgt werden. Insgesamt haben die Teilnehmer dann acht Wochen Zeit, sich an die Spitze des Feldes zu setzen. Den Range Rover gewinnt der Spieler mit dem Depot, das am Ende des Spiels den absolut höchsten Wert aufweist. Der Wettbewerb bietet somit die Möglichkeit, acht Wochen lang ohne Verlustrisiko mit virtuellem Geld unter realistischen Bedingungen Aktien, Zertifikate und Hebelprodukte zu handeln und dabei wichtige Börsenerfahrung fürs Leben zu sammeln.

Auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz: Zwar wird jedes Spieldepot einzeln gewertet, doch können die Teilnehmer Gruppen von bis zu 20 Mitgliedern bilden und so in quasi-internen Performance-Wettbewerben gegeneinander antreten. Aus diesem Grund lohnt es sich also, möglichst viele Freunde zum Trader 2024 einzuladen.

Zudem werden einige der beteiligten Sponsoren weitere Gruppenwettbewerbe veranstalten, bei denen zusätzliche Preise zu gewinnen sind.

Das Wichtigste zum Trader 2024

Spielstart ist am 2. September 2024. Alle Teilnehmer erhalten zum Start zwei Spieldepots mit jeweils fiktiven 100.000 Euro Spielgeld. Falls sich das Spiel nicht nach den persönlichen Vorstellungen entwickelt, weil man vielleicht auf die falsche Aktie gesetzt hat, kann jedes Depot einmal pro Woche zurückgesetzt werden. Dabei werden die bisherigen Spieldaten gelöscht, und der Teilnehmer oder die Teilnehmerin wird für dieses Depot wie ein neuer Spieler mit 100.000 Euro Startkapital behandelt. Spieldauer: Acht Wochen. Letzter Spieltag ist der 25. Oktober 2024. Anmeldung: Ab sofort auf der Internetseite www.trader-boersenspiel.de möglich. Unter allen aktiven Teilnehmern werden zusätzlich acht Apple iPhone 15 verlost – unabhängig vom Spielerfolg. Bei der Anmeldung kann jeder Teilnehmer einen frei wählbaren Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Pro Spieler ist nur ein Benutzername gestattet.

Handelbare Wertpapiere: Das Börsenspiel erlaubt das Handeln aller am Börsenplatz Stuttgart gelisteten Aktien mit einem Kurs von mindestens 1,00 Euro zum Kaufzeitpunkt. Zusätzlich können alle Derivate gehandelt werden, die von der Société Générale emittiert werden und an der Börse Stuttgart gelistet sind. Nicht handelbar sind alle Derivate, für die Stückzinsen berechnet werden, wie zum Beispiel Aktienanleihen. Handel: Möglich sind maximal 20 Wertpapierkäufe pro Tag, für Verkäufe gibt es keine Begrenzung. Pro Wertpapier dürfen maximal 20 Prozent des Depotwerts ausgegeben werden. Zusätzlich gilt eine Begrenzung für gehebelte Derivate (Optionsscheine, Turbos, Mini-Futures und Faktor-Zertifikate): maximal 20 Prozent des Depotvolumens, maximal 20.000 Stück, maximal 20.000 Euro pro Depot, unabhängig vom Depotbestand. Diese Regeln beziehen sich auf den Briefkurs zum Kaufzeitpunkt.

Auswertung: Die Auswertung und Aktualisierung der Ranglisten erfolgt über Nacht. Die Ranglisten werden anhand der prozentualen Entwicklung der Gesamtwerte der Depots in der jeweiligen Periode ermittelt. Hierzu zählen die aktuellen Werte der Positionen sowie der Barbestand. Maßgeblich für einen Wochensieg ist die prozentuale Wochenperformance. Der Spieler mit der besten Tagesperformance während der gesamten Spieldauer erhält die VR-Brille Vision Pro von Apple. Gesamtsieger und somit stolzer Eigentümer des Range Rover Evoque wird der Spieler, dessen Depot zum Spielende den absolut höchsten Wert aufweist.