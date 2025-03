Die Börse befindet sich aktuell im Korrekturmodus. Aufgrund der Angst um eine Rezession in den USA, den Auswirkungen der Handelszölle und länger hohe Zinsen ist der S&P 500 ca. zehn Prozent von seinem letzten Allzeithoch abgefallen. Beim MSCI World sieht es nicht besser aus. Das sorgt aktuell für Panik bei vielen Anlegern und viele institutionelle Investoren sichern sich gegen einen möglichen Crash ab. Doch wie kann es jetzt konkret weitergehen? Wo liegen Chancen und Risiken? Und ab welchem Zeitpunkt kann es an der Börse wieder nach oben gehen?

Wird die Korrektur zum Crash?

Schaut man aktuell auf Social-Media oder in Foren zum Thema Börse, dann kommt schnell das Gefühl auf, dass wir am Beginn des nächsten großen Crashs stehen. Doch ein Blick auf die Statistik verrät: So wahrscheinlich ist das gar nicht.

Prozentsatz der Korrekturen, die zu Bärenmärkten werden

So werden unter dem Strich lediglich ein Viertel aller Korrekturen zu einem Bärenmarkt (20 Prozent unter dem letzten Hoch) und wiederum nur in einem Teil davon ereignen sich echte Crashs an der Börse. Tatsächlich gab es seit 1929 56 Korrekturen, große Abverkäufe dagegen nur eine Handvoll. Das bedeutet, dass es in mehr als der Hälfte aller Jahre im Schnitt eine Korrektur gibt und diese entsprechend nichts Ungewöhnliches sind.

Hohe Returns warten auf Anleger

Dementsprechend ist der Crash trotz Korrektur aktuell dennoch unwahrscheinlich. Viel besser stehen die Chancen darauf, dass Anleger in den kommenden zwölf Monaten einen ordentlichen Bounce bei den Kursen erleben.

Return S&P500 1 Jahr nach der Korrektur

Denn tatsächlich ist der durchschnittliche Return zwölf Monate nach dem Beginn der Korrektur seit 2010 bei rund 18 Prozent gewesen. Besonders stark ging es dabei 2023 mit einer Performance von über 40 Prozent nach oben. Übrigens gab es bei den letzten neun Kursrücksetzern von über zehn Prozent nur in zwei Fällen einen Bärenmarkt (konkret Covid 2020 und Ukraine-Krieg 2022).

Wie geht es jetzt an den Märkten weiter?

Doch wie geht es jetzt konkret an den Märkten weiter? Das erfahren Sie in der Ausgabe 12/25 der Euro am Sonntag. Hier geht es direkt zum Heft.