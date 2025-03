Könnte diese KI-Aktie womöglich der nächste Börsenstar werden – ähnlich wie Nvidia? Bei diesem Geschäftsmodell ist das durchaus denkbar. Die Investorin Cathie Wood jedenfalls scheint überzeugt und greift gerade immer wieder zu.

Seit Jahresanfang liegt diese Aktie bereits über 40 Prozent im Plus, doch die Investorin Cathie Wood sieht offenbar weiterhin enormes Potenzial. So kaufte ihr aktiv gemanagter ARK Innovation ETF allein am 3. März über 9.000 Aktien des KI-Unternehmens Tempus AI – und Ende Februar sogar fast 550.000 Aktien. Nun schlug sie am 6. März erneut zu und kaufte über 200.000 Aktien.

Und generell setzt Wood schon seit Jahresbeginn regelmäßig auf diese Aktie. Doch warum ist sie so überzeugt? Was macht das Unternehmen so besonders?

Warum Cathie Woods neuer Favorit noch weiter steigen könnte

Tempus AI agiert in einem Markt, der in den kommenden Jahren erheblich wachsen dürfte: dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Das Unternehmen ist ein US-Health-Tech-Spezialist, der mit KI präzisionsmedizinische Lösungen entwickelt. Der Fokus liegt auf der Analyse klinischer und genetischer Daten, um personalisierte Behandlungspläne zu ermöglichen – insbesondere in der Onkologie, Kardiologie und Radiologie.

Ärzte erhalten durch Tempus AI wertvolle Entscheidungsgrundlagen, um gezieltere Therapien zu entwickeln. Seit 2024 ist das Unternehmen an der Börse notiert und bietet mit „Olivia“ eine KI-gestützte Gesundheits-App an, die Patientendaten vernetzt und analysiert.

Dass künstliche Intelligenz ein Wachstumsmarkt ist, steht außer Frage. Doch je mehr Anwendungsfälle es gibt, desto größer könnten auch die Erträge für Unternehmen werden. Besonders in der Präzisionsmedizin besteht ein enormer Bedarf an technologischen Innovationen. Tempus AI sammelt und analysiert riesige Mengen klinischer und genetischer Daten – ein wertvolles Gut, das langfristig für Forschung, Pharmaunternehmen und Krankenhäuser monetarisiert werden kann.

Analysten sehen Kurspotenzial bei Cathie Woods neuem Favorit enormes Potenzial

Die Mehrheit der Analysten empfiehlt derzeit den Kauf der Aktie, keiner rät zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 65 US-Dollar, was einer Kurschance von über 30 Prozent entspricht. Die Analysten von Guggenheim sehen mit einem Kursziel von 74 US-Dollar sogar eine Kurschance von über 50 Prozent.

Anleger aus Deutschland sollten allerdings beachten, dass der Handel derzeit noch schwer an deutschen Börsen möglich ist. Daher empfiehlt es sich, Limits zu setzen und höhere Gebühren einzukalkulieren.

