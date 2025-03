Gestern war es soweit: Der Bundestag hat dem größten Infrastrukturpaket, das Deutschland je gesehen hat, zugestimmt. Anleger dürfen sich auf einen wahren Geldregen freuen. Das sind jetzt die geheimen Gewinner abseits von Rheinmetall, BASF und Co.

Die Politik hat endlich erkannt, dass Deutschland in den Bereichen Digitalisierung, Infrastruktur und Bundeswehr zu lange alles kaputtgespart hat. Das größte Infrastrukturpaket, das Deutschland je gesehen hat, soll 500 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre umfassen. Zusätzlich sollen Verteidigungsausgaben, die 1 Prozent des BIP übersteigen, in der Berechnung der Schuldenbremse unberücksichtigt bleiben. Zudem haben neuerdings auch die Bundesländer mehr Spielraum beim Defizit.

Auch das angesehene Analystenhaus Warburg Research schreibt: „Whatever it takes – Deutschland ist zurück.“ Und die Experten fügen hinzu: „Die Vorschläge markieren einen möglichen Paradigmenwechsel in der deutschen Wirtschaftspolitik. Nach Jahren der Sparpolitik und der Einhaltung der Schuldenbremse könnte ein investitionsorientierter Ansatz die deutsche Wirtschaft wiederbeleben.“

Schon die letzten Wochen an der Börse haben gezeigt, was für ein Ruck durch das (Börsen-)Land gehen kann. Denn diese Investitionen haben schon so manchen Traum bei Aktionären ausgelöst: Die Rheinmetall-Aktie kennt kein Halten mehr. Das Bauunternehmen Heidelberg Materials oder auch der Chemie-Riese BASF profitierten bereits jetzt. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn tatsächlich die ersten Aufträge erteilt werden, das Geld fließt, Gewinne und Aktienkurse endgültig nach oben schießen.

Im neuen Aktien-Report „Geheime Finanzpaket-Gewinner“ finden Sie die 6 heimlichen Profiteure des Sondervermögens. Denn jetzt auf Rheinmetall zu setzen, ist keine Kunst. Die Kunst ist es, Aktien aus der zweiten und dritten Reihe zu finden, die definitiv vom Sondervermögen profitieren werden. Zum Beispiel Unternehmen aus der Stahlbranche, die vor einem enormen Wachstumsschub stehen. Firmen, die sowohl von der Bauwirtschaft als auch von neuen Aufträgen im Verteidigungsbereich profitieren dürften. Oder Digitalisierungsunternehmen, die mit innovativen Technologien die Wirtschaft transformieren und das enorme Potenzial der digitalen Revolution nutzen.

Profitieren auch Sie jetzt ganz direkt von der historischen Finanzspritze der Bundesregierung und schnappen Sie sich mit dem neuen Aktien-Report „Geheime Finanzpaket-Gewinner“ die besten Sondervermögen-Aktien, bevor es alle anderen tun.

