Am Donnerstag hat der kanadische Sportbekleidungs-Hersteller Lululemon nach Börsenschluss seine Jahresprognose erhöht. Das lässt in Deutschland auch die Sportartikel-Hersteller Adidas und Puma auf wieder bessere Geschäfte hoffen. Beide DAX-Werte ziehen im frühen Xetra-Handel an - wenn auch nicht so stark wie Lululemon.



Dank wohlhabender Kunden wittert der kanadische Yoga-Beikleidungshersteller Lululemon Athletica Morgenluft. Das kanadische Unternehmen erhöhte am Donnerstag nachbörslich seine Jahresprognose für Gewinn und Umsatz. Die starke Nachfrage reicher Kunden nach Yoga-Produkten mache die Einbußen beim Erlös durch Haushalte mit geringeren Einkommen mehr als wett, teilte LULU mit.



Das Unternehmen sagt nach einem starken zweiten Quartal nun einen Gewinn je Aktie von 9,75 bis 9,90 Dollar voraus nach zuvor 9,35 bis 9,50 Dollar. Beim Netto-Umsatz peilt Lululemon für das Gesamtjahr 7,87 bis 7,94 Milliarden Dollar nach zuvor 7,61 bis 7,71 Milliarden Dollar an.



Neben Jogginghosen, Shirts oder Sportwäsche vertreibt Lululemon auch zahlreiche Accessoires wie Yoga-Matten und Sporttaschen. Mit Yoga-Bekleidung startete LULU Ende der 90er-Jahre. Den Erfolg verdanke das Unternehmen vor allem zwei Dingen: dem allgemeinen Yoga-Hype und dem Umstand, dass Menschen sich gerne im Alltag immer sportlicher kleiden.



Adidas und Puma schöpfen Hoffnung



Die Erhöhung der Jahresprognose bei Gewinn und Umsatz beim Yoga-Beikleidungshersteller Lululemon hilft auch den beiden deutschen Sportartikel-Herstellern Adidas und Puma am Freitag auf die Sprünge. Die Aktien gewinnen im DAX im frühen Handel etwa anderthalb Prozent. Börsianern zufolge profitieren die Titel nach den Lululemon-Zahlen von der guten Branchenstimmung. Lululemon-Papiere legten im nachbörslichen US-Handel um etwa zehn Prozent zu.



Ein Vergleich der drei Aktien (siehe Chart Börse Frankfurt, auf Euro-Basis) zeigt, dass LULU die Nase deutlich vorn hat. Das Unternehmen ist weniger stark als die beiden deutschen Konzerne in China aktiv. Dort litten die Geschäfte von Adidas und Puma seit vergangenem Jahr deutlich.