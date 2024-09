Die überraschend hohe Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank treibt die Aktienmärkte. 15 günstige Werte, die aus unterschiedlichen Gründen besonders vom billigeren Kredit profitieren



Besser hätte es aus Sicht der Börsianer nicht laufen können. Die US-Notenbank hat in der vergangenen Woche die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Die Mehrheit der Volkswirte hatte allenfalls mit 25 Basispunkten gerechnet. Damit setzen die Währungshüter ein klares Signal: Die Belebung der Konjunktur, insbesondere des Arbeitsmarktes, hat Priorität vor der Bekämpfung der Inflation. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft, zumal die erste Zinssenkung nicht die letzte gewesen sein dürfte. BÖRSE ONLINE hat sich auf die Suche nach den Profiteuren der neuerlichen Zinswende begeben und fünf Kategorien von Aktien ausgemacht:



Hohe Dividenden: Aktien von ausschüttungsfreudigen Unternehmen werden bevorzugt von Anlegern gekauft, die an regelmäßigen Bargeldzuflüssen interessiert sind. Sie stehen damit in Konkurrenz zu Anleihen, die wiederum bei sinkenden Zinsen weniger Rendite abwerfen. Das steigert den relativen Wert der Dividenden und damit die Nachfrage nach solchen Aktien.



Hohe Schulden: Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit und ihre Investitionen über Anleihen und Bankkredite finanzieren müssen, werden bei sinkenden Zinsen auf der Kostenseite entlastet, die Margen steigen. Daher sind Aktien von soliden, aber hoch verschuldeten Konzernen jetzt einen Blick wert.



Hohe Bewertung: Qualität hat ihren Preis. Deshalb sind Aktien von Unternehmen, die ihre Gewinne Jahr für Jahr verlässlich steigern, happig bewertet. Niedrigere Zinsen rechtfertigen nach Ansicht von Kapitalmarktexperten jedoch höhere Kurs-Gewinn- und Kurs-Cashflow-Verhältnisse. Insofern erhalten auch diese relativ teuren Papiere durch die Zinswende neues Aufwärtspotenzial.



Hohe Liquidität: Günstige Finanzierungskosten bringen das Übernahmekarussell in Schwung. Finanzinvestoren halten wieder verstärkt Ausschau nach Kaufgelegenheiten. Davon profitieren sowohl die Aktien der potenziellen Aufkäufer als auch die von potenziellen Übernahmekandidaten.



Hohe Hebel: Am stärksten haben unter den steigenden Zinsen junge Unternehmen gelitten, die noch keine Gewinne erwirtschaften. Ob Technologieanbieter, Biotechfirmen oder Konzerne aus dem Bereich regenerative Energien und Elektromobilität, sie alle ächzten unter den hohen Finanzierungskosten. Zudem schwand die Zuversicht der Börsianer mit jedem Zinsschritt nach oben, sogar Pleiteszenarien machten die Runde. Dieser Belastungsfaktor fällt jetzt weg, dank günstigerer Refinanzierungskosten rückt für die bisher defizitären Unternehmen die Gewinnschwelle in Sichtweite, das Vertrauen kehrt zurück.



Zu jedem dieser Kriterien hat die BÖRSE ONLINE Redaktion Aktien gefiltert, die Profiteure der Zinswende sein sollten. Welche das sind lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE – am besten gleich heute Digitalformat.



Zur neuen Ausgabe

Weiter Themen im Heft:

Kommt die feindliche Übernahme?

Die Unicredit stockt entgegen ihrer Ankündigung ihre Beteiligung an der Commerzbank weiter auf. Der Bund will seine Anteile vorerst behalten, es stehen unruhige Zeiten bevor, Aktionäre könnten profitieren (S.26)



Hohes Risiko, aber großes Potenzial

Dieser Maschinenbauer für die Chipindustrie ist 2024 zweitschlechtester Wert im MDAX. Eine News von Infineon sorgt zunächst für weitere Unruhe, könnte letztlich aber wieder zu steigenden Kursen führen (S.28)



Goldene Zeiten voraus

Der Preis für Gold steigt und steigt. Warum das so ist – und weshalb die Aktienkurse der Goldschürfer noch mehr Potenzial als der Rohstoff bieten (S.34)





Kampf dem Ungeziefer

Die Branche der Schädlingsbekämpfer hat enormes Potenzial. Durch den Klimawandel sieht sie rosigen Zeiten entgegen (S.38)



Ende der Katerstimmung

Nach dem Corona-Boom führte ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld zu Umsatzrückgängen im Heimtier-Sektor. Jetzt stehen die Zeichen wieder auf Wachstum (S.42)



Schneller informiert als Printleser

Warten Sie nicht auf die Printausgabe im Verkauf: Lesen Sie jetzt gleich die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE im Aktions-Abo zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung:

Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 9,90 Euro statt 17,40 Euro.



Neueste Informationen - sofort und unschlagbar günstig